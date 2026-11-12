KAMP U TISNOM
Potvrđena optužnica protiv Darija Šimića
Optužno vijeće Županijskog suda u Splitu potvrdilo je USKOK-ovu optužnicu protiv bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Darija Šimića, kojeg se tereti za nezakonito ishođenje dozvole za rad kampa u Tisnom.
Optužnica je potvrđena ovog tjedna, čime su ispunjeni uvjeti za početak suđenja. Osim Šimića, obuhvaća i bivšu županijsku službenicu Nedu Livljanić te Marina Mikšića.
USKOK je istragu protiv njih troje pokrenuo sredinom srpnja ove godine, kada su uhićeni i ispitani zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti, odnosno poticanje na počinjenje tog kaznenog djela, piše Željko Petrušić za Jutarnji list.
Prema navodima optužnice, Šimić je od rujna 2020. do 23. rujna 2021. pokušavao dobiti dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na zemljištu u Tisnom, premda ono nije zadovoljavalo zakonske uvjete za takvu namjenu.
USKOK tvrdi da su znali kako gradnja kampa nije dopuštena
Tužiteljstvo navodi da je Šimić od Nede Livljanić, tadašnje voditeljice Odsjeka za obrtništvo i turizam Šibensko-kninske županije, tražio izdavanje potrebnog rješenja. To je, prema optužnici, činio osobno, ali i posredstvom Marina Mikšića.
Livljanić je, tvrdi USKOK, pristala udovoljiti njegovu zahtjevu. Mikšić je navodno najprije stupio u kontakt sa županijskom službenicom i dogovorio sastanak, a potom je preko njega predan zahtjev za izdavanje dozvole.
Istražitelji ističu da su svi uključeni bili svjesni kako se zemljište nalazi izvan građevinskog područja, na kojem nije dopuštena gradnja kampa. Uz to, na tim parcelama nije postojao uređen kamp koji bi ispunjavao minimalne tehničke uvjete i kriterije za kategorizaciju.
Unatoč tome, Šimić je dobio rješenje kojim mu je odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Sporni zapisnik o očevidu
Jedan od važnijih dijelova optužnice odnosi se na postupanje Nede Livljanić u rujnu 2021. godine.
USKOK je tereti da je 21. rujna sastavila zapisnik u kojem je, prema optužbi, lažno navela da je sa suradnicom obavila očevid u Šimićevu objektu.
Na temelju tog dokumenta potom je izdala rješenje kojim je Šimiću omogućeno pružanje ugostiteljskih usluga, uz zaključak da objekt ispunjava uvjete za kategorizaciju s dvije zvjezdice.
Prema optužnici, Mikšić je od Livljanić preuzeo izdano rješenje i potom ga uručio Šimiću.
Među dokazima i poruke iz mobitela
Kako navodi Jutarnji list, istražitelji su prikupili dokumentaciju vezanu uz izdavanje sporne dozvole, ali i podatke iz mobitela okrivljenika.
Posebnu važnost pridaju njihovoj međusobnoj komunikaciji, odnosno porukama koje tužiteljstvo smatra jednim od ključnih dokaza za potkrepljivanje optužbi.
Svo troje okrivljenika, uključujući i Nedu Livljanić, tijekom postupka negirali su počinjenje kaznenih djela.
Postoji mogućnost spajanja postupka sa slučajem Zorana Pripuza
Nakon potvrđivanja optužnice očekuje se da će Županijski sud u Splitu odrediti početak suđenja.
Prije toga sud mora odlučiti o prijedlogu USKOK-a da se postupak protiv Šimića, Livljanić i Mikšića objedini s drugim predmetom u kojem je također optužena Neda Livljanić.
U tom ranijem slučaju riječ je o sumnjama na pogodovanje poduzetniku Zoranu Pripuzu prilikom izdavanja dozvola za njegov kamp na otoku Murteru. Livljanić je u tom postupku optužena zajedno s još četvero osoba.
USKOK predlaže spajanje dvaju postupaka kako bi se održalo jedinstveno suđenje.
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