FOTO / Dario Šimić u lisicama doveden na ispitivanje

Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je Neda Livljanić Dariju Šimiću izdala rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, u kategoriji kamp u domaćinstvu, iako parcele na kojima se kamp nalazio nisu ispunjavale potrebne prostorne uvjete. Riječ je o kampu u Tisnom, na Murteru.