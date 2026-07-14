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akcija uskok-a

FOTO / Dario Šimić u lisicama doveden na ispitivanje

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N1 Info
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14. srp. 2026. 13:18
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Dario Šimić. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić, koji je jutros uhićen u akciji USKOK-a, u lisicama je doveden na ispitivanje u prostorije USKOK-a u Zagrebu.

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Osim Šimića, jutros su uhićeni i bivša županijska službenica Neda Livljanić i poduzetnik iz Vodica Marin Mikšić, za kojeg se sumnja da je bio posrednik. Istražitelji sumnjaju da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisnom.

Dario Šimić. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Dario Šimić. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dario Šimić. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je Neda Livljanić Dariju Šimiću izdala rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, u kategoriji kamp u domaćinstvu, iako parcele na kojima se kamp nalazio nisu ispunjavale potrebne prostorne uvjete. Riječ je o kampu u Tisnom, na Murteru.

Dio parcela navodno se nalazio izvan građevinske zone, odnosno nije imao građevinsku namjenu. Sporna rješenja izdavana su tijekom 2020. i 2021. godine.

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Teme
dario šimić ispitivanje korupcija policijska akcija uskok

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