akcija uskok-a
FOTO / Dario Šimić u lisicama doveden na ispitivanje
Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić, koji je jutros uhićen u akciji USKOK-a, u lisicama je doveden na ispitivanje u prostorije USKOK-a u Zagrebu.
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Osim Šimića, jutros su uhićeni i bivša županijska službenica Neda Livljanić i poduzetnik iz Vodica Marin Mikšić, za kojeg se sumnja da je bio posrednik. Istražitelji sumnjaju da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisnom.
Zeljko Lukunic/PIXSELLViše
Sanjin Strukic/PIXSELLViše
Zeljko Lukunic/PIXSELLViše
Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je Neda Livljanić Dariju Šimiću izdala rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, u kategoriji kamp u domaćinstvu, iako parcele na kojima se kamp nalazio nisu ispunjavale potrebne prostorne uvjete. Riječ je o kampu u Tisnom, na Murteru.
Dio parcela navodno se nalazio izvan građevinske zone, odnosno nije imao građevinsku namjenu. Sporna rješenja izdavana su tijekom 2020. i 2021. godine.
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