bivši vatreni
Podignuta optužnica protiv Darija Šimića
Uskok je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 14. srpnja 2026., pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića, županijske službenice Nede Livljanić i posrednika Marina Mikšića zbog ilegalnog ishođenja dozvole za kamp u Tisnom.
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Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da trojku tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
Šimića optužnica tereti da je od rujna 2020. do rujna 2021. u Šibeniku i Tisnom, osobno i posredstvom lokalnog HSS-ovca Mikšića, od Nede Livljanić zatražio da mu protivno propisanim uvjetima izda rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.
Prema optužnici, Livljanić, koja je radila kao voditeljica Odsjeka za obrtništvo i turizam Upravnog odjela za gospodarstvo Šibensko-kninske županije, a od rujna 2021. kao voditeljica Odsjeka za obrtništvo i turizam Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove iste županije, je na to pristala.
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U optužnici se navodi da je Mikšić na Šimićevo traženje stupio u kontakt s Livljanić i potom dogovorio sastanak potonje sa Šimićem. Potom je, prema prethodnom dogovoru, putem Mikšića podnesen zahtjev za izdavanje rješenja kojim se Šimiću odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iako su svi navodno znali da se te katastarske čestice nalaze izvan građevinskog područja, da se na njima ne može graditi kamp te da na njima ne postoji uređeni kamp koji ispunjava minimalne uvjete i uvjete za propisanu kategoriju.
Zatim je Livljanić 21. rujna 2021. sačinila zapisnik o očevidu u kojem je neistinito navela da je sa suradnicom iz odsjeka provela očevid u Šimićevom objektu, nakon čega je donijela rješenje kojim mu se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i utvrđuje da objekt ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju koja se označava s dvije zvjezdice.
Nakon toga je Mikšić to rješenje preuzeo od Livljanić te ga predao Šimiću, stoji u optužnici.
Uskok je u optužnici predložio splitskom Županijskom sudu da se ovaj kazneni postupak spoji s postupkom koji se na istom sudu vodi povodom Uskokove optužnice od 23. srpnja 2025., protiv Livljanić i još četiri okrivljenika zbog zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u poticanju na zlouporabu položaja i ovlasti te da se provede jedinstveni postupak.
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