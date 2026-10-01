Podignuta optužnica protiv Darija Šimića

U optužnici se navodi da je Mikšić na Šimićevo traženje stupio u kontakt s Livljanić i potom dogovorio sastanak potonje sa Šimićem. Potom je, prema prethodnom dogovoru, putem Mikšića podnesen zahtjev za izdavanje rješenja kojim se Šimiću odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iako su svi navodno znali da se te katastarske čestice nalaze izvan građevinskog područja, da se na njima ne može graditi kamp te da na njima ne postoji uređeni kamp koji ispunjava minimalne uvjete i uvjete za propisanu kategoriju.