Ostojić se narugao uhićenom Šimiću: "Suosjećam s Adamom i Evom"

"Još od Adama i Eve, vjerujem da sam potomak Adama i Eve, iz Noine arke, i na taj način znam otkud sam i znam kuda idem. Kako je rekao papa Franjo, da imamo veliku toleranciju, da prihvaćamo svu svoju braću i sestre, bez obzira na to kakve tko ima sklonosti, oni su naša braća i sestre koji su potekli isto iz Noine arke. I na taj način da djelujemo", izjavio je Šimić.