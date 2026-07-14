"Iz Noine arke u USKOK"
Ostojić se narugao uhićenom Šimiću: "Suosjećam s Adamom i Evom"
Nakon što je u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije uhićen bivši hrvatski reprezentativac Dario Šimić, na društvenim mrežama oglasio se bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.
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U objavi na Facebooku ironično je komentirao slučaj, aludirajući na Šimićevu nekadašnju izjavu o Adamu, Evi i Noinoj arci.
"Kao roditelj suosjećam s Adamom i Evom, nije lijepo kad ti se potomak bavi kriminalom. A i njegov brat Josip također", napisao je Ostojić.
Ostojićeva objava odnosi se na Šimićev istup iz 2013. godine, kada je tijekom javnog obraćanja govorio o papi Franji, Crkvi i referendumu o braku.
Tom je prilikom izjavio kako vjeruje da je "potomak Adama i Eve, iz Noine arke", što je izazvalo brojne reakcije i postalo predmet šala na društvenim mrežama, prenosi Index.
Posebno se proširila njegova izjava da su "sva braća i sestre potekli iz Noine arke".
"Još od Adama i Eve, vjerujem da sam potomak Adama i Eve, iz Noine arke, i na taj način znam otkud sam i znam kuda idem. Kako je rekao papa Franjo, da imamo veliku toleranciju, da prihvaćamo svu svoju braću i sestre, bez obzira na to kakve tko ima sklonosti, oni su naša braća i sestre koji su potekli isto iz Noine arke. I na taj način da djelujemo", izjavio je Šimić.
Nakon te izjave je na Facebooku nastala i satirična grupa pod nazivom "Svi mi koji smo potomci Adama i Eve s Noine arke", koja je okupila velik broj članova.
USKOK istražuje slučaj kampa u Tisnom
Podsjetimo, Dario Šimić uhićen je zajedno s bivšom voditeljicom Odjela za turizam Šibensko-kninske županije Nedom Livljanić te potpredsjednikom HSS-a Marinom Mikšićem.
Prema sumnjama istražitelja, Šimić je navodno preko Livljanić nezakonito ishodio dokumentaciju potrebnu za projekt kampa u Tisnom, dok se Mikšića tereti da je u cijelom postupku imao ulogu posrednika.
I brat Josip uhićen
Obitelj Šimić već se ranije našla u središtu pozornosti zbog Darijeva brata Josipa Šimića, bivšeg nogometaša Dinama i hrvatske reprezentacije.
On je prošle godine uhićen u velikoj akciji USKOK-a zbog sumnje na sudjelovanje u fiktivnoj trgovini i utaji poreza. Nakon ispitivanja priznao je kaznena djela koja su mu stavljena na teret te se nagodio s USKOK-om i priznao krivnju.
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