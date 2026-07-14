Zlouporaba položaja
Pavasović Visković brani ženu privedenu sa Šimićem: "Odbacila je optužbe i sve objasnila"
Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović Visković, nakon USKOK-ove akcije u kojoj je njegova klijentica uhićena, a potom puštena na slobodu, rekao je da je očekivao kako tužiteljstvo neće tražiti istražni zatvor ni za jednog osumnjičenika.
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U novoj akciji USKOK-a uhićen je, a zatim pušten bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić. Uz njega je uhićena i bivša voditeljica Odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koju istražitelji sumnjiče da je Šimiću nezakonito omogućila ishođenje potrebnih dozvola za kamp u Tisnom. U akciji je uhićen i još jedan poduzetnik.
Riječ je o manjem privatnom kampu s deset parcela namijenjenih smještaju tridesetak osoba.
"Gospođa Livljanić je opsežno iznijela svoju obranu, koliko sam upoznat to su napravili i druga dva osumnjičenika pa nije bilo objektivnog razloga da se tako predlaže. Očekivao sam to i nadao se i evo ga, dogodilo se", rekao je.
'Sve je objasnila'
Govoreći o obrani svoje klijentice, kazao je da je ona odbacila optužbe.
"Ona je negirala kazneno djelo, objasnila je okolnosti kako je izdana sporna dozvola. Što je prethodilo i način na koji se do toga došlo, govorila je kako nije bilo ničeg nepriličnog u svemu. Ali ne mogu detaljnije od toga govoriti za sada", rekao je.
Na pitanje što se njegovoj klijentici stavlja na teret, odgovorio je da je riječ o zlouporabi službenog položaja i ovlasti, dok se ostalim osumnjičenicima na teret stavlja poticanje na to kazneno djelo.
" Tako je", odgovorio je na pitanje odnosi li se to na Šimića. Istaknuo je i da se osumnjičenicima ne stavlja na teret primanje ili davanje mita.
"Nikakva korist nije opisana, u smislu da je netko nekome nešto dao ili da bi bilo nekakve protučinidbe za bilo što", rekao je.
Govoreći o daljnjem tijeku postupka, odvjetnik je kazao da će obrana nastojati dokazati da nije bilo nezakonitosti.
"Fokus obrane će biti da se ne radi ni o čemu nezakonitom. Da se ono što se dogodilo unutar propisane procedure, možda jesu postojale nekakve manjkavosti, ali nikakvog poticanja na zlouporabu nije bilo niti namjerne zlouporabe s njene strane nije bilo", rekao je.
Na pitanje je li ovaj slučaj povezan s postupkom koji se protiv njegove klijentice uskoro vodi zbog sličnih optužbi, Pavasović Visković odgovorio je da između njih nema poveznice.
"Nije, to su potpuno odvojeni događaji koji nikakve poveznice nemaju. Priča u Splitu je jedna, a ovo druga stvar pa će to biti dva odvojena postupka", zaključio je.
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