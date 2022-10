Podijeli:







Povjesničar Tvrtko Jakovina i sociolog Sven Marcelić u Newsnightu su komentirali šest godina Andreja Plenkovića, najdugovječnijeg hrvatskog premijera.

Na pitanje što bi istaknuli kao najvažnije točke u šest godina mandata Andreja Plenkovića, Sven Marcelić je rekao:

VEZANE VIJESTI Šest Plenkovićevih godina: Ministri ga hvale, oporba kudi, a što kažu građani? Čačić otkrio najbolji i najgori potez Andreja Plenkovića u šest godina mandata

“Kao sociolog gledam stvari strukturno (demografija, društveni sustav, politika kao sustav). U takvom kontekstu ne mogu biti pozitivan oko Plenkovićevih šest godina. On je najdugovječniji hrvatski premijer, imao je dovoljno vremena pokazati i sposobnosti i stremljenja. Rekao bih da iz ovih aspekata koje sam spomenuo, imamo sve jaču nejednakost u regionalnom smislu, demografija je loša, Hrvatska u kontekstu pravosuđa stoji jako loše, u usporedbama s međunarodnim komparacijama, obrazovanje je bez pomaka, u borbi s koronom imali smo najveću stopu smrtnosti, obnova u krajnjoj liniji stoji i ide sporo, korupcija… Kad se sve stavi na kup, razloga za osobito pozitivnu evaluaciju nema. Najpozitivnija osobina po meni je određena stabilnost koju Hrvatska ima, kreće se u smjeru europskih integracija – ta vanjska politika je konstanta.”

“Složio bih se”, dodao je Tvrtko Jakovina i rekao: “Ali dodao bih da Hrvatska nema kapacitet za reforme. Ako gledate našu povijesti zadnjih 70 godina, teško smo provodili reformu u kojoj god društvenoj strukturi. Drugo, imamo dominaciju jedne partije što je karakteristično za Hrvatsku. Nakon Prvog svjetskog rata bila je jedna dominantna stranka – Hrvatska seljačka stranka, pa u poslijeratnom razdoblju, i sad imamo HDZ koji toliko dominira u svim strukturama. Za primjer, osamdesetih godina, kad je Klinika Vuk Vrhovac postajala samostalna i bila istaknutija u svijetu, od 180 zaposlenih imala je četiri člana Saveza komunista Hrvatske, od toga niti voditelj ni zamjenik nisu bili članovi SKH. Danas glavna sestra na Rebru ispituje jesu li kandidati za sestre za višu školu članovi partije, odnosno vladajuće stranke koja je po mnogo čemu ostala pokret. E, to se nije smjelo događati. Naslanjajući se na premijerovu diplomatsku karijeru trebalo bi prebrojati koliko je u Tuđmanovo i Granićevo vrijeme bilo članova HDZ-a u vodećoj strukturi ministarstva. Ako se društvo nastavi dijeliti, nema kapaciteta za razvoj.”

Premijer Andrej Plenković u ovih je šest godina promijenio 20 ministara, a i vladajuću većinu često je imao na vrlo tankim nogama.

“Dolazimo do prirode demokracije u Hrvatskoj”, rekao je Jakovina: “U Hrvatskoj u ovih šest godina ne sjećam se pozitivne tvrdnje koja je došla od Vlade prema oporbi, nijedne zajedničke politike na kojoj su radili. Da mi dođe spis o premijeru neke zemlje u nekom drugom kontekstu i vidim da je toliko ljudi prodefiliralo kroz Vladu optuženi za korupciju, ne bih mogao pomisliti da netko na čelu toga nema veze s tim. Mislim da to daje misliti zašto se to događa, ali jednim dijelom je to priroda vlasti kakvu imamo. Bazen iz kojeg birate suradnike sveli ste na članove stranke, treba zadovoljiti regionalne okvire i HDZ nema najkvalitetnije kadrove.”

“Sposobniji od svakog ministra”

Prokomentirali su odnos Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića.

“Možemo pratiti njihov sukob dosta dugo iako su po meni ista osoba – kad pogledate biografiju, slični su i moguće da njihov antagonizam ima neke strukturne razloge. Opozicija je fragmentirana, puna je mandžurijskih kandidata, u takvom kontekstu gdje HDZ ima kontrolu nad velikim dijelom hrvatskog društva, koristi se izraz zarobljavanje države. Tu HDZ ima što pokazati. Zanimljivo je kad gledate sam HDZ, u njemu gotovo nikad nema otpora prema korupciji i bilo čemu drugom, moralni osjećaj obaveze da se buni protiv nečega unutar stranke. Jedina veća pobuna protiv Plenkovića bila je vezana uz Istanbulsku konvenciju, koliko se sjećam, tako da Milanovićeva pozicija je takva da može biti najartikuliranija oporba koja postoji. Koristi poziciju da nije ovisan o politici kao dobar dio saborskih zastupnika. On jedini može biti dovoljno glasna opozicija Plenkoviću i on to koristi”, istaknuo je Marcelić.

VEZANE VIJESTI Milanović o Plenkoviću: Mora doći doma i izbeštimat ženu, to su takvi tipovi Klarić: “Plenkovićev javni nastup slabije izdržljive ubije u prvih deset minuta”

“Plenković je prvi dan najavio tvrdu kohabitaciju i jedno vrijeme je to bilo dosta blago. Onda je eskaliralo do točke koja se ne čini da će se smiriti. To loše djeluje na pojedine resore – obrana, vanjski poslovi… Vanjska politika bi po meni bila jako velika tema kad je u pitanju šteta ugleda države. Došli smo u poziciju gdje je predsjednik Vlade stvorio Vladu u kojoj je ne samo najsnažniji nego i sposobniji od svakog ministra. To nije osobito postignuće jer neki od ministara su na takvoj razini da bismo vjerojatno nas četvero u ovom studiju mogli biti jednako dobri kandidati. Pretpostavljam da su pojedini ministri takvi da bi ih se u zemlji s nekoliko stotina tisuća ljudi moglo kvalificirati za takav način obnašanja funkcije. To je loše. Taj dio se više puta spominjao. Oni vjerojatno znaju da je premijer sposobniji od njih”, rekao je Jakovina.

Jakovina dodaje da smatra da postoji tisuće drugih kandidata koji bi mogli “uću u premijerove cipele” jer “tako tisuće ljudi može raditi”.

Odgovarajući na pitanje je li Plenković doveo HDZ u centar, Marcelić kaže:

“Jedan od njegovih iskoraka je bio vezan uz Istanbulsku konvenciju, tu se vidjela određena volja da se neke teme stave u fokus. On definitivno koristi tu vrstu pomaka prema centru i sebe kao osobe koja dolazi iz briselskog miljea, miljea diplomacije, modernijeg desnog miljea. HDZ je više sidrio prema centru. Pitanje je što bi bilo da je Domovinski pokret bio nešto jači, a HDZ nešto slabiji. Znamo da je DP kao opcija dizajniran kao manji partner u Vladi.”

Govoreći o potencijalnom nasljedniku u HDZ-u Jakovina dijeli mišljenje Radimira Čačića:

“Mislim da će predsjednik Sabora vjerojatno biti i dalje na važnim funkcijima, možda i važnijim od ove sad, ali to je za HDZ nevažno. Tko se izglasa, taj će biti podržan od partije pod uvjetom da bude ispunjavao ono što je HDZ članovima trebao ispunjavati.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.