I Benkovac i Senj dio su iste USKOK-ove istrage, u čijem su središtu Josip i Monika Šincek te sumnje na nezakonito postupanje s otpadom. Reportaže N1 pokazale su da su stanovnici obaju gradova zabrinuti zbog mogućih posljedica, dok odgovori o tome što je točno odloženo i tko je za to odgovoran još nisu potpuni.