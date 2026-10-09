ŠTO JE SVE ZAKOPANO?
VIDEO / Tisuće kubika otpada, zabrinuti građani i brojna pitanja: N1 je istraživao što se događa u Benkovcu i Senju
Dok USKOK nastavlja istragu o nezakonitom odlaganju otpada, ponovno su u fokusu Gospić, Benkovac i Senj. N1 je ranije obišao odlagališta u Benkovcu i Senju, razgovarao sa zabrinutim građanima i predstavnicima lokalnih vlasti te istražio kako su goleme količine otpada završile na tim lokacijama.
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Na samo kilometar i pol od središta Benkovca, u nekadašnjem kamenolomu, prema sumnjama istražitelja zakopano je oko 11.000 kubičnih metara usitnjene plastike. Otpad je prekrivan zemljom i kamenim agregatom kako bi se prikrilo njegovo odlaganje i stvorio dojam sanacije kamenoloma.
Gradonačelnik Benkovca: Iskreno sam iznenađen
Benkovački gradonačelnik Tomislav Bulić (HDZ) novinarki N1 Veseloj Šegvić Kordić je izjavio da gradske vlasti nisu znale što se ondje događa.
"Iskreno sam iznenađen da je to tako prošlo ispod radara i da su tolike količine mogle biti odložene kako u Gospiću, tako i u Benkovcu", rekao je Bulić.
Građani su, međutim, izrazili zabrinutost, a jedan od njih ustvrdio je da se u gradu o odlagalištu šuti iako se zna tko je dovozio i zakapao otpad.
Senj: "Zanima me što je sve ovdje dovezeno"
N1 je istraživao i odlagalište u Senju, gdje USKOK također sumnja na nezakonito odlaganje velikih količina otpada.
Gradski vijećnik Mosta Hrvoje Bezjak upozorio je u razgovoru s našom Katarinom Plantak na veliku razliku u službenim podacima o kapacitetu odlagališta.
"Godine 2019. kapacitet odlagališta bio je 101.000 tona, a 2022. samo 12.500 tona. Razlika je 88.000 tona u tri godine. Mene zanima što je sve ovdje dovezeno", rekao je Bezjak za N1.
Gradonačelnik Senja Željko Tomljanović potvrdio je da je gradsko komunalno društvo 2020. sklopilo ugovor s bračnim parom Šincek, ali da je raskinut nakon približno 14 mjeseci zbog neispunjavanja ugovornih obveza.
"S obzirom na situaciju u Gospiću i nalaz vještačenja, građani Senja s pravom su zabrinuti", poručio je Tomljanović.
I Benkovac i Senj dio su iste USKOK-ove istrage, u čijem su središtu Josip i Monika Šincek te sumnje na nezakonito postupanje s otpadom. Reportaže N1 pokazale su da su stanovnici obaju gradova zabrinuti zbog mogućih posljedica, dok odgovori o tome što je točno odloženo i tko je za to odgovoran još nisu potpuni.
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