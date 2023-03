Željko Ivanković o prodaji Super Konzuma: Zanimljivo da se baš to prodaje

Podijeli :

N1

Gost N1 Studija uživo bio je politički ekonomist Željko Ivanković.

Ivanković je komentirao otkriće N1 da je Mercator-H, tvrtka kći Fortenova grupe, prodao veliki poslovni kompleks Super Konzum Radnička Anti Bračiću, hrvatsko-slovenskom poduzetniku koji je povezan s Pavlom Vujnovcem u nizu tvrtki koje se bave nekretninama te mu je dopušteno da na tu istu nekretninu upiše i hipoteku za kredit.

Đurđica Klancir o prodaji Super Konzuma: To je priča o ortacima Pavla Vujnovca N1 otkriva: Čuveni Super Konzum potiho prodan poslovnom partneru Pavla Vujnovca

“U kompaniji, kongolmeratu veličine Fortenove takvi poslovi nisu rijetkost, stalno se događaju. Nisu rijetkost s obzirom na veličinu. Fortenova ima milijarde, a ovdje je riječ o milijunima”, rekao je Ivanković te dodao:

“Međutim, u ovom slučaju je dobro da se tome posveti pažnja iz dva razloga. Prvi razlog je taj da treba uvijek pratiti u ekonomiji crony kapitalizma tko s kim surađuje, zašto i pod kojim uvjetima posluje. Klike nisu čvrste, one se mijenjaju, ali je dobro, budući da taj tip kapitalizma neće skoro nestati, ako ikad iz Hrvatske, voditi računa kako se stvaraju i rasformiraju te grupe. Vidimo da je tu kompleks prodan prijatelju, poslovnom partneru ili što već Pavla Vujnovca koji očito ima dominatan utjecaj u Fortenovi nakon izlaska ruskih banaka. Drugi razlog je priopćenje koje je pritom objavila Fortenova, da je to jačanje financijske pozicije.”

Ivanković podsjeća da u rujnu dospijeva velika dužnička obveza u razini milijardi i Fortenova za refinanciranje nečeg takvog priprema svoju financijsku poziciju.

“Naravno, ovo ne može presudno ojačati financijsku poziciju, morat će se zadužiti na trenutno lošem dužničkom tržištu, ali je zanimljivo da se nešto što smo mi smatrali, što se uvijek smatralo premium imovinom – to je elitna pozicija, elitni dućan, elitni promet, Mercator je tvornica novca u tom sustavu, da se to daje u prodaju. Nekad se govorilo da se obiteljsko srebro ne prodaje. Eto, zanimljivo da se baš to daje u prodaju”, kazao je Ivanković.

Naglašava da je i dalje potrebno pratiti sve detalje te transakcije i što će se dalje događati.

“Todorićeve političke ambicije redikulozne? I Trump je bio redikulozan”

Ivanković je komentirao i političke ambicije bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića koji tvrdi da ga, prema njegovim anketama, 70-ak posto hrvatskih građana podržava za premijera.

“On je uvijek imao političke ambicije. Neskrivene ambicije imao je, ja mislim, 2012., tad su negdje bili izbori. Pokojni Željko Rohatinski je o tome pisao u knjizi, on je trebao biti njegov premijer, da tako kažem. U priču su bili uključeni i pokojni Marijan Hanžeković i HSLS kojim je on dominirao. To je bio pokušaj da se, nakon silaska HDZ-a s vlasti, kupi nekakva pozicija na tom izbornom tržištu. Postoje razne interpretacije zašto je to propalo. Tako da, uvijek je Todorić imao političke ambicije i nije čudo da ih i sad ima jer u crony kapitalizmu poduzetnici žele upravljati politikom, a političari poduzećima. Vidim da se to prokomentiralo u medijima redikulozno. No nikad ne znate, bio je redikulozan i Trump, smijali su se tome. Ne vjerujem da Todorić zaista može biti premijer, ali sa svojom financijskom snagom i tom upornošću koju pokazuje cijeli život, ako bi se zaista upustio u izbornu utrku, a njemu cilj uzeti dio imidža, kolača, Andreju Plenkoviću, nikad ne znate što bi se moglo dogoditi. U svim izborima zadnjih 30-ak godina imali smo neke koji su došli i napravili nagli proboj do 8, 10 posto. Nikad ne znate kako bi se karte presložile”, rekao je Ivanković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.