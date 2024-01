Puhovski o kritikama stranaca u Zagrebu: Nijedna kokoš nije ukradena

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski u Newsroomu je s Ilijom Jandrićem komentirao aktualne teme - od plaća ministara do najnižih plaća u državi, poreznu reformu, smjenu u vrhu DORH-a, strane radnike i neke druge aktualne teme.

Ministar Marko Primorac nakon sjednice Vlade je bio ironičan upitan nije li nelogično da savjetnik u ministarstvu ima veću plaću od ministra. Žarko Puhovski kaže da ima nešto u tome utoliko što od tih 30 smijenjenih ministara ni za jednog nije rečeno da je loše radio, nego su odlazili zbog kvadrata, dopisivanja itd.

“Došli smo do toga da se kvaliteta rada ministra ne propituje, a to je bitno i došli smo do neke vrste moralne panike gdje se propituje kakav auto, koliko kvadrata, a ovo što su napravili, recimo da je Gordan Grlić Radman u oštroj konkurenciji najgori ministar vanjskih poslova kojeg smo imali, ne dolazi do izražaja nego njegova kafilerija. Mene zanima zašto imamo tako katastrofalnog ministra, o tome nema riječi. Ili po mom mišljenju Goran Marić je bio dobar ministar, a otišao je zbog kvadrata”, rekao je Puhovski i dodao da kvalitetu treba platiti:

“Njemačka je reformu počela s tri čvrste točke – najviše plaće imaju general pukovnik, redovni profesor na sveučilištu i ministar. Predsjednik i premijer su tu izuzeti. S tim da ne dobivaju druge prihode. Pokazalo se da imate mladog ministra i državnog tajnika sa 30 godina staža i on je mogao imati veću plaću. Ovdje se radi o izjednačavanju neizjednačivog, i ne radi se o radu nego radnom mjestu. Vi kod nas ne možete postići u nizu javnih funkcija, pa i medijima, da netko dobije jedan mjesec 25 posto više, a drugi 25 posto manje jer je bilo manje, odnosno više posla. To je loš model.”

Puhovski je istaknuo da će zbog inflacije svima rasti plaće iako to ništa ne znači za vrijednost novca. Smatra da je reforma lokalne uprave i porezna reforma trebala doći na dnevni red nove vlade, nakon izbora. No, ovako, kaže Puhovski, znamo da izbori ne mogu biti prije travnja jer tad moraju biti isplaćene uvećane plaće, a bez toga se ne može na izbore.

“Suci imaju čudnu samoupravnu ideju…”

Većina sindikata pak nije zadovoljna vladinim prijedlogom koeficijenata, a suci su čak pisali Europskoj komisiji o svojim plaćama. “Oni imaju čudnu samoupravnu ideju da njima ne treba izvršna zakonodavna vlast određivati plaće, nego valjda oni sami”, rekao je Puhovski i dodao: “To ne zvuči logično pogotovo jer suci nisu lošije prolazili i po mom sudu su se jako osramotili ovog ljeta jer nisu na vrijeme podržali ljude koji sjede s njima 20 godina, svoje zapisničare koji su tad imali još po 2.800 kn, a oni su se bunili za svojih 20.000 i nisu spominjali te ljude. To je velika sramota. To je po svim uvjerenjima najlošiji segment hrvatske države. U tom su svi suglasni. Valjda to ima neke veze s tim tko tamo radi.”

“U školstvu je problem što se previše preuzima model univerziteta i premalo se cijeni faktički rad s učenicima, a više nekakvi dopunski elementi koji mogu biti važni, ali nisu bitni za nastavnički posao”, upozorio je.

“Odluka o Markovom trgu trebala je imati datum”

Prokomentirao je odluku Ustavnog suda koji je odbacio zahtjev Gonga koji je tražio ocjenu ustavnosti uredbe prema kojoj je Markov trg zatvoren za javnost od napada na zgradu vlade u listopadu 2020. kada je Danijel Bezuk automatskom puškom ozlijedio policajca i naknadno počinio samoubojstvo.

Puhovski kaže da je zadovoljan odlukom Ustavnog suda: “Zadovoljan sam jer je većina pokazala da je GONG loše napisao prijavu, a manjina je pokazala da je Vlada politički u krivu. Mislim da je u pravu Ustavni sud da je to krivo formulirano, a ovo troje plus gđa Antičević koja je bila uz njih, jasno je pokazalo da se radi o tome da je Vlada sebi uzela ovlasti koja u trodiobi vlasti ne bi trebala imati. Takva odluka je trebala imati datum.”

“DORH se ne da popraviti”

Dotaknuo se i potencijalnih kandidata za novog glavnog državnog odvjetnika, odnosno odvjetnicu. Ocjenjujući mandat Zlate Hrvoj Šipek rekao je:

“Njen mandat je bio loš. Pitanje je bi li itko mogao u tim uvjetima imati dobar mandat. DORH je u tako katastrofalnoj situaciji da bi trebalo uzeti dvojicu uglednih ljudi i dati im godinu dana da naprave novi DORH jer ovo se ne da popraviti. Sustav je zbog hijerarhijske logike otišao krivo i tko god došao, žrtvovana je osoba. To mogu biti ljudi kao Turudić koji vole biti u javnosti, ako je u igri, a drugi kandidati ne djeluju uvjerljivo.”

“Demonstriranje moći na klincu”

USKOK je objavio da je HDZ-ov župan Zadarske županije Božidar Longin optužen zbog trgovanja utjecajem. Naime, odbio je platiti pristojbu za vez na otoku Istu tvrdeći da je on nadređeni i ravnatelju Županijske lučke uprave.

“On moć demonstrira na nekom klincu koji sezonski radi na vezu. To je trgovanje utjecaja na niskom nivou i čini mi se da je to premalo”, rekao je Puhovski i dodao: “Dogodio se zanimljiv skandal. Vaši kolege s HTV-a su dali u glavnom dnevniku Longinu tri i pol minute da odgovara na to. To je doista medijski bezobrazluk. Nitko na to nije reagirao. To je onda stvarno stranačka televizija.”

O strancima: Nijedna kokoš nije ukradena

Prokomentirao je i ružne komentare Hrvata na društvenim mrežama nako što je objavljena fotografija stranaca kako se zabavljaju na dočeku Nove godine na glavnom zagrebačkom trgu.

“Franjo Tuđman je veleposlaniku Peteru Galbraithu rekao: Pogledajte Zagreb, to je zadnji europski glavni grad u kojem se vide bijelci po ulicama. To je šok za velik broj ljudi. Malograđanština čuva tradiciju, a tradicija kaže – bojimo se stranaca. Nijedna kokoš nije ukradena akcijom tih groznih migranata. Taj malograđanski koncept ne podnosi drugačije. Jasno je da se fizički razlikuju. Samo da se ne ponovi greška kao u Njemačkoj da se ne dopusti naseljavanje njih zajedno, stvaranje geta jer tu onda pomoći nema.”

