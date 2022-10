Pusić o izjavama Vučića i Brnabić: Neukusni cirkus

Podijeli:







Izvor: N1

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u Newsnightu je komentirala posljednje izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove otužbe da je Hrvatska intervenirala u donošenju odluke da Srbija ne može uvoziti rusku naftu.

“To nije zahtjev Hrvatske već odluka EU za koju su glasale sve članice EU, uključujući i njihovog prijatelja Orbana”, kazala je Pusić.

“Meni su nevjerojatne te izjave”, dodaje.

Pusić ističe da agresija koju je pokrenuo ruski lider Vladimir Putin traje više od pola godine i da EU cijelo to vrijeme raspravlja o sankcijama.

VEZANE VIJESTI Vučić: Hrvatska samo radi svoj posao koji obavlja još od 1941. Brnabić oplela po Hrvatskoj zbog sankcija EU: “To je bio njihov ultimatum” Plenković o optužbama iz Srbije: “Ja sam očigledno glavni ustaša tamo”

“Sankcije imaju funkciju, osobito kad je riječ o energentima, imaju funkciju da se Europa odvikne i okrene od ovisnosti o ruskim energentima, a drugi razlog je da se smanji mogućnost da se od tog novca financira agresija na Ukrajinu”, pojasila je.

“EU već godinama muku muči s Orbanom i njegovom vladom i politikom koja je u mnogočemu antieuropska. Mađarska je ucijenila Uniju sa svojom mogućnošću veta na druge odluke, uključujući sankcije, a drugi izuzeci se odnose na situaciju gdje nema drugih izvora nafte, a u ovom slučaju (Srbije) ima alternativnih izvora”, istaknula je bivša ministrica.

Premijerka Srbije Ana Brnabić je ovo nazvla činom neprijateljstva. “Ona bi to činom neprijateljstva mogla proglasiti i od strane Nizozemske, Francuske ili Mađarske”, navodi Pusić.

Na upit zašto je Srbija onda optužila Hrvatsku za to, Pusić odgovara: “Svaki put kad je neka kriza u Srbiji, onda se izmisli neki problem ili sukob, s Hrvatskom je uvijek najefikasnije.”

Ponovila je da Hrvatska odluku o tome da se Srbiji zabrani uvoz ruske nafte ne može donijeti sama.

“Hrvatska to ne može odlučiti sama niti je odlučila sama. To je jednoglasna odluka članica EU i zaista je malo neobično da zemlja koja je kandidat za članstvo pokušava koketirati i potisivati sporazume o suradnji s Rusijom. Ako Srbija misli odsutati od svog europskog puta, to bi bilo štetno za samu Srbiju, ali ako to misli, neka tako i kaže. Ovi cirkusi su neukusni i neprimjereni”, istaknula je.

“Nema mira dok Ukrajina ne vrati svoj teritorij”

Pusić se osvrnula i na rat u Ukrajini i rusku aneksiju ukrajinskog teritorija, naglašavajući da mir neće nastupiti dok Ukrajina ne vrati svoj teritorij. Ona smatra da je kineski predsjednik Xi Jinping sugerirao ruskom lideru da što prije okonča rat u Ukrajini.

“Vrlo je vjerojatno da je to čak bilo i na poticaj kineskog predsjednika, da pronađe način da to što prije završi u Ukrajini jer rat u Ukrajini apsolutno šteti kineskim interesima. Ali, dok je bilo koji ukrajinski teritorij okupiran, tu nema mira. Zaustavljanje rata nije mir, ali je zaustavljanje rata i ubijanja i mislim da je to u ovom trneutku najbolje čemu se možemo nadati jer pravi mir neće doći dok Ukrajina ne vrati svoje teritorije”, rekla je.

VEZANE VIJESTI Zelenski: Doći će dan kada će rusko zlo izgubiti Ruski dužnosnik: Putinov ministar obrane trebao bi razmisliti o samoubojstvu

Pusić je komentirala i jačanje desnice u Europi, navodeći da to predstavlja opasnost.

“Krajnja desnica već dugo jača u Europi, u Francuskoj je i financirana od Rusije. Jedan od razlozga zašto su njemački premijer i vlada toliko rapsravljali o sankcijama i raskidu energetske suradnje jest zbog toga da ne izazovu nezadovoljstvo koje će jačati ekstremnu desnicu. To jeste opasnost za Europu”, istaknula je Pusić.

Analiza izbora u BiH

Analizirala je i izbore u BiH te potez visokog prestavnika međunarodne zajednice za BiH Christiana Schmidta koji je na dan izbora, nakon zatvaranja birališta, nenajavljeno nametnuo izmjene izbornog zakona.

“To je u prvom redu zaštita onih koji su u HDZ-u, a onda i onih koji glasaju za HDZ”, navodi Pusić.

Ipak, ističe da je trenutak donošenja odluke – strašan. “Vjerojatno je to napravio jer mu se činilo da će to u tom trenutku izazvati najmanje pobune. Tajmnig je bio ne-fer i malo neukusan. Međutim, sadržaj treba razmotriti i vidjeti o čemu se točno radi. Omogućava strankama da uvede više ljudi u Dom naroda, ali s druge strane onemogućava blokadu odlučivanja u Federaciji. To je velika stvar.”

“To treba tretirati kao šansu, a ne kao nesreću”, tvrdi bivša ministrica vanjskih poslova.

Komentirala je i na današnje prosvjede u BiH. “Trivić nije ništa bolja od Dodika, jedino što je ta promjena, nije se toliko ukorijenila. Dodik je Putinov, a Trivić je Vučićeva, to je jedina podjela.”

Osvrnula se i na druženje predsjednika RH Zorana Milanovića s Miloradom Dodikom.

“Nemam ideju kako to da komentiram, možda Milanović misli da savezništvo s Dodikom omogućava nekako se izboriti za prava Hrvata u BiH, a po mom mišljenju to su prava Čovića i njegovog društva”, zaključila je.