Podijeli:







Izvor: Geert Vanden WIJNGAERT / POOL / AFP, Ilustracija

U Pragu se održava prvi sastanak Europske političke zajednice, na kojem je i hrvatski premijer Andrej Plenković.

“Ovo je prigoda da više od 40 zemalja svijeta raspravi sigurnosnu i energetsku situaciju u Europi. Ovo je novi pokušaj razgovora na jedan neposredan način”, izjavio je Plenković uoči sastanka.

Komentirao je zabranu uvoza ruske nafte u Srbiju.

VEZANE VIJESTI Vučić: Hrvatska samo radi svoj posao koji obavlja još od 1941. Brnabić oplela po Hrvatskoj zbog sankcija EU: “To je bio njihov ultimatum”

“Vidio sam besprizorne i burne reakcije iz Srbije. Ja sam očigledno glavni ustaša tamo u zadnja tri mjeseca. Srbija ne može sjediti na dvije stolice”, kazao je Plenković.

Poručio je da Srbija može dobiti koju god naftu želi, samo ne rusku. “Svu naftu koju Srbija treba, može – osim ruske”, odlučan je Plenković.

“Kad bi im bilo gospodarstvo bilo na koljenima… Da građani nemaju benzin, to je drugo, ali da će Srbija imati jeftiniju naftu, a mi… Što ćemo mi, biti budale?”, kazao je Plenković.

“Ja sam prvi puta doživio da sam ja ustaša, to je jedna retorika van svih okvira i van svake pameti. Srbija neće biti ugrožena”, kazao je premijer uoči sastanka.

vezana vijest Kovačević objasnio kako je izgledao sastanak s Plenkovićem oko rafinerije Sisak

Plenković kaže kako je tu sve jasno. “Niti sam ja naredio da se potpisuje memorandum niti da se zatvara sisačka rafinerija. Memorandum je komercijalni ugovor između Mola i Ine. Poslovne odluke o sisačkoj rafineriji su odluke Ine. To su poslovne odluke, a ovaj očaj, jad, čemer, hvatanje za slamku i dovođenje uskokovog optuženika koji dolazi da se spasi i pokušava baciti teme o nekim sastancima, politici, nalozima… to je iskreno, sve skupa smiješno. Puno govori o njemu i onima koji ga okružuju. On očito nije sam, a oporba mu asistira. Pokušavaju nas srušiti, na izborima im ne ide pa pokušavaju sve. Ljudi shvaćaju tko im osigurava euro, rast, Schengen, tko daje potpore, ograničava cijene proizvoda… Ima nas koji vodimo računa o istinskim interesima građana i jedne rušilačke, remetilačke ekipe koja će učinti sve da se dokopa vlasti pa makar zvala u Sabor čovjeka s optužnicom. Sad smo se spustili ispod podruma, u nekom glibu…”, kaže.

Premijer kaže kako je na sastanku s Ćorićem i Kovačevićem informiran. “Najbitnije je da je Kovačević sam pohvalio taj memorandum dok je bio na čelu Janafa. Mi se ništa nismo složili, oni su nam izložili temu i kasnije su se Ina i Janaf dogvorili”, kaže.

Plenković je rekao i kako je obitelji Tuđman izrazio sućut zbog smrti supruge prvog predsjednika Franje Tuđmana, Ankice Tuđman.

Na pitanja o današnjem samitu, kaže kako je dobro da se radi u ovako širokom formatu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.