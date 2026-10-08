Samo dvije članice EU-a imaju veći udio stranih proizvođača od Hrvatske

Najveći doprinos poduzeća pod stranom kontrolom stvaranju dodane vrijednosti zabilježen je u Irskoj, gdje njihov udio doseže 72 posto, zatim u Luksemburgu sa 62 posto te Slovačkoj s 50 posto. Nasuprot tome, najmanji udio u stvaranju dodane vrijednosti imaju u Francuskoj, 15 posto, te Italiji i Njemačkoj, po 18 posto.