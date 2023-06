Sandra Benčić o tekstu u FT-u: Netko je imao interes objaviti taj tekst

Podijeli :

Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić u emisiji N1 Studio uživo komentirala je posljednje poteze Vlade, nastavak štrajka pravosudnih službenika i druge aktualne teme.

Govoreći o drugom tjednu štrajka službenika na sudovima Sandra Benčić je rekla da pregovori nisu bili dobri:

“Bizarno je da premijer tako pregovara plaće. Kad se pregovara, treba pregovarati za cijeli sektor, a on je sa svakom strukom unutar sektora zasebno pregovarao. Otvorio je Pandorinu kutiju kad je počeo tako pregovarati, sad se svaka struka mora boriti za sebe. Dogodilo se i da unutar istog sektora ljudi budu usmjereni jedni protiv drugih umjesto da zajedno pregovaraju za plaće.”

“Pravosuđe ne funkcionira i kad ima zaposlenih. Zdravstvo godinama propada i sad je došlo do kritične točke i pitanje je hoćemo li moći dovesti taj sustav do te razine da pruža potrebne usluge građana”, dodala je.

Osvrnula se i na tekst u Financial Timesu koji je objavio da je Hrvatska vlada utjecala na odluku Allianza oko dogovora sa Sberbankom:

“Netko je imao interes objaviti taj tekst i htjelo se pokazati da je Plenkovićeva Vlada spremna instrumentalizirati neovisne institucije poput Hanfe da rade pritiske na trgovačka društva kako bi ona donijela odluku koja premijeru politički odgovara. To je zaista ozbiljna stvar.”

Tomislavu Tomaševiću zamjera se tzv. Mali Manhattan, odnosno što nije odustao iako je smatrao da je štetan. “On nije mogao odustati jer je projekt privatni, a ne njegov. Došlo je do nevjerojatne zamjene teza”, rekla je Sandra Benčić i objasnila:

“Bandićeva je vlast donijela da se to može graditi. Zemljište je prodano za vrijeme zadnjeg njegovog mandata i za tu prodaju je glasao HDZ, između ostalog Mislav Herman koji se danas usudi postavljati pitanja oko toga. I mi sad dobivamo u naslijeđe takav ugovor i obveze koje po zakonima RH moramo izvršiti. Pokušavaju se ispitati mogućnosti da se odustane bez štete za Grad. Jedno je direktna šteta o čemu je investitor pisao, plus nešto što se zove izmakla dobit. A to je ono što bi u ovim uvjetima investitor zaradio da izgradi i proda stanove. Po toj procjeni ispod 200 milijuna kuna štete Grad ne bi prošao. Gradonačelnik koji bi uveo Grad u takvu višemilijunsku štetu, bio bi ne samo odgovoran u političkom smislu, nego i kazneno jer je to namjerno oštećenje imovine grada. Zakon nije predvidio mogućnost da tijela javne vlasti ukinu neki projekt i raskinu ugovor makar investitor na njih ima pravo ako bi se time ozbiljno narušio urbanistički ili neki drugi javni interes. Sad gradonačelnik može birati između toga da napravi ogromnu, više stotina milijuna kuna štetu gradu, i to svjesno i namjerno, ili da izvrši obaveze koje je Grad preuzeo za vrijeme mandata Milana Bandića.”

