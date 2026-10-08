Puhovski o otpadu: Ako je SOA dala informacije policiji i DORH-u, svoj posao je obavila

"I tu je Tomašević sad dobio velike poene zato što se ponaša, ja sam to javno rekao, kao neka vrsta zagrebačkog De Gaullea. On se onaj ponedjeljak pojavio, sa zastavom iza sebe i rekao: nije nitko pobijedio, to jest ja sam pobijedio, ali idemo dalje kao da je sve u redu", zaključio je Žarko Puhovski.