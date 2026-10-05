Prosvjed u Istri zbog otpada iz Gospića, stigli i SDP-ovci: "Plenkoviću, ovdje više nisi dobrodošao"

"Naš stav je vrlo jasan. Župan Miletić tada je rekao: "Pa da se mene pita, otpad ovdje ne bi došao." Ako se ne pita njega kao župana, ja ne znam koga se onda pita. SDP Istarske županije promptno je reagirao i zatražio sazivanje izvanredne sjednice, rekla je Radolović, prenosi Glas Istre.