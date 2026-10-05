Koromačno
Prosvjed u Istri zbog otpada iz Gospića, stigli i SDP-ovci: "Plenkoviću, ovdje više nisi dobrodošao"
Predstavnici SDP-a Istarske županije danas su u Koromačnu razgovarali s građanima i prosvjednicima okupljenima zbog odluke Vlade o oporabi i suspaljivanju otpada s lokacije PPK Velebit u cementarama Holcim u Koromačnu i Nexe.
Izjave su dali saborska zastupnica Sanja Radolović, Marija Blažina te Zoran Karlić, član radne skupine, vijećnik i potpredsjednik Skupštine Istarske županije.
Radolović je podsjetila da je upravo na zahtjev SDP-a sazvana izvanredna sjednica županijske Skupštine nakon odluke Vlade od 10. rujna.
"Naš stav je vrlo jasan. Župan Miletić tada je rekao: "Pa da se mene pita, otpad ovdje ne bi došao." Ako se ne pita njega kao župana, ja ne znam koga se onda pita. SDP Istarske županije promptno je reagirao i zatražio sazivanje izvanredne sjednice, rekla je Radolović, prenosi Glas Istre.
Osvrnula se i na informacije da se 650 tona otpada s lokacije PPK Velebit priprema u velikim vrećama za prijevoz i spaljivanje u Holcimu i Nexe-u.
Posebno je kritizirala odnos premijera Andreja Plenkovića i resorne ministrice Marije Vučković prema zaključku županijske Skupštine.
"Pokazali su apsolutno nepoštovanje prema legitimnim predstavnicima izabranima u Županijsku skupštinu, prema Ustavom zajamčenoj regionalnoj i lokalnoj samoupravi. Rekli su jedno veliko "ne" svim političkim opcijama koje sjede u Županijskoj skupštini, osim njima dragih HDZ-ovaca. Rekli su ne građanskim inicijativama, velikom prosvjedu u Raši i ljudima koji ovdje danima i noćima sjede i koje se prisiljava da izlaze na cestu i staju pred kamione", rekla je.
Radolović je ustvrdila da građani nemaju odgovor ni na osnovno pitanje o tome kakav se otpad dovozi.
"Što možemo očekivati od naših institucija, od pravosuđa, Državnog inspektorata, DORH-a, a ponajviše od premijera? Kako mu možemo vjerovati kada je preko noći donesena odluka da se 650 tona otpada, za koji ne znamo je li opasan ili neopasan, spali u Holcimu i Nexe-u", rekla je.
Pozvala je župana Borisa Miletića da izravno kontaktira Plenkovića i ministricu Vučković.
"Neka ih pita je li zaključak županijske Skupštine zapeo u nekoj ladici ili završio u rezaču papira. Neka pita je li dio otpada već odvezen u Holcim Koromačno ili se tek sada počeo dovoziti. Na to pitanje odgovor nismo dobili", rekla je.
Ocijenila je da se premijer izravno oglušio na zahtjev gotovo cijele županijske Skupštine.
"Ako smatra da mu županijske Skupštine ne trebaju, neka ukine županije. Valjda ima tu moć. On valjda misli da je vladar cijelog svemira", rekla je Radolović.
U jednom od oštrijih dijelova izjave poručila je Plenkoviću da, ako na zahtjeve Istre ne želi odgovoriti, onda ne treba dolaziti ni na svečana otvaranja budućih projekata.
"Ne treba dolaziti kada se bude rezala vrpca za otvaranje radova na Istarskom X-u i govoriti: "Vama je HDZ, ova Vlada, donijela te novce." Ništa nama HDZ nije donio. Ništa nama ova Vlada nije donijela. Sve to nama pripada", rekla je.
Dodala je da Istra, prema njezinim riječima, u državni proračun uplaćuje više nego što joj se vraća kroz zdravstvo, socijalu, obrazovanje i druge sustave.
"Mi samo tražimo da pristojno odgovori. Ako već neće staviti odluku izvan snage, neka to javno kaže. Nakon što su ga otkantali u Zaprešiću, Karlovcu i drugi HDZ-ovci, našao je rupu gdje će bacati smeće. Našao je Istru. Pa ovdje više nisi dobrodošao. Nikako", poručila je Radolović.
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