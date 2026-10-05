CIA upalila crvene lampice zbog Izraela: "Građanski rat, totalni kolaps"

Jedna od najdubljih podjela u izraelskoj politici nije nastala zbog protivljenja ratnim zločinima te zemlje, nego zbog pitanja tko se mora boriti, a tko je oslobođen te obveze. Ultraortodoksni muškarci povijesno su bili u velikoj mjeri oslobođeni vojne službe, dok su istodobno nastavili primati državne povlastice, što je postalo sve spornije uslijed opetovanih mobilizacija pričuvnika. Njihovo kolektivno odbijanje služenja vojske ne proizlazi iz protivljenja izraelskim ratovima – ultraortodoksni čelnici tvrde da vojna služba ugrožava vjerski život i njihovu obvezu proučavanja Tore. No nakon godina tijekom kojih su pričuvnici opetovano pozivani da napuste poslove i obitelji, izuzeće je postalo snažan izvor nezadovoljstva u izraelskom društvu.