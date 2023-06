Sindikat koji je pokrenuo štrajk na sudovima: Tražimo povećanje od 400 eura neto

Podijeli :

Ilustracija/Emica Elvedji/Pixsell

Oglasili su se iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, koji je započeo štrajk na sudovima. Potvrdili su da se danas sastaju s ministrom Malenicom i naglasili su da traže povećanje od 400 eura neto.

“Nakon što je odbio tužbu Republike Hrvatske za zabranu štrajka, Županijski sud u Zagrebu danas je presudio da je štrajk u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu zakonit. Štrajk SDLSN RH radi zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova se nastavlja do ispunjenja zahtjeva. SDLSN RH traži povećanje plaće za 400 eura i reguliranje pregovaranja za službenike i namještenike u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu.

Sud odlučio, štrajk u pravosuđu je zakonit: Na Vladi je kako će riješiti problem Pravosuđe u blokadi, počeo štrajk: Pravda je stala jer mi moramo izboriti svoju

Iz Ministarstva pravosuđa i uprave stigao je poziv za sastankom s resornim ministrom, danas, 5. lipnja, s početkom u 14:30 sati. O rezultatima sastanka ćemo vas pravodobno obavijestiti.”

Podsjetimo, vlada i predstavnici velikih sindikata postigli su dogovor po kojem se povećavaju plaće za 219.000 državnih i javnih službenika. Porasla bi plaća za 100 eura onima koji imaju najmanje plaće, to su ljudi s koeficijentima 0.631 do 1.111. Neto za 80 eura bi rasla plaća onima s koeficijentima od 1.111 do 1.530, a za 60 eura onima s koeficijentom od 1.530 do 1.867.

“Na taj način bismo im pomogli da se nose s ekonomskim i socijalnim izazovima. Ova odluka bi se već primjenjivala za plaću u lipnju, a isplaćivala bi se u srpnju”, rekao je premijer Andrej Plenković.

