Smrt Kristiana Periša
FOTO / Liječnica, dvije medicinske sestre i tehničar dovedeni na ispitivanje
Liječnicu, dvije medicinske sestre i tehničara sumnjiče da nisu spriječili teško ubojstvo pacijenta.
Nakon noći provedene pod ingerencijom policije, liječnica, dvije medicinske sestre i tehničar iz Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan su uz kaznenu prijavu za nečinjenje, odnosno jer nisu spriječili teško ubojstvo pacijenta Kristiana Josipa Periša u bolničkoj sobi 11A, predani pritvorskom nadzorniku, piše Jutarnji list.
O njihovoj daljnjoj sudbini će, kao i u slučaju ranije osumnjičene četvorice tehničara iste bolnice proteklog tjedna, odlučivati Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, gdje su maloprije dovedeni vezani lisičinama na ispitivanje.
Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL
Riječ je o osam osoba čiju je "borbu" s vezanim Perišom na bolničkom krevetu snimio bolnički videonadzor i otkrio užasnih osam minuta u kojima pacijenta čak guše i jastukom.
Hoće li i liječnica, dvije medicinske sestre i tehničar uhićeni u proširenju istrage od večeras također noćiti u zatvorskim ćelijama ili će nakon ispitivanja biti pušteni uz mjere opreza, bit će poznato do kraja dana.
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