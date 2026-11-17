o tragediji u Jankomiru
UŽIVO / Tomašević: Pretpostavljam da niste znali da ravnatelja bilo koje zdravstvene ustanove može smijeniti ministrica
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obraća se medijima u sklopu redovne tiskovne konferencije na kojoj predstavlja prijedlog gradskog proračuna za 2027.
Izjavu Tomislava Tomaševića pratite uživo na N1 televiziji.
"Danas ćemo javno prezentirati proračun Grada Zagreba za 2027. godinu. Objavljen je na web stranicama Gradske skupštine, možete ga vidjeti", najavio je Tomislav Tomašević na početku tiskovne konferencije.
"Ono što je iznenađenje, vjerujem, za većinu javnosti, ali moglo se iščitati i kada smo imali štrajk radnika ZET-a i Holdinga. A to je da je proračun za 2027. manji od proračuna za 2026. Ovo je prvi puta otkako upravljam gradom da imamo ovakvu situaciju. Dapače, ovo je prvi puta u zadnjih 10 godina da imamo takvu situaciju", nastavio je Tomašević.
"Konkretno, proračun za 2027. u užem smislu bit će 2.411.000.000 eura, a u širem 3.288.000.000 eura. I u užem i širem smislu proračun je manji u odnosu na prošlu godinu", dodao je.
"Rastu cijene svega, usluga i građevinskih radova, u tom smislu ne samo da nećemo imati proračun koji je u koraku s inflacijom nego ćemo imati i manji proračun."
"Proračun u užem smislu je manji za 31 milijun eura, odnosno za 1,3 posto. U širem smislu je manji za 53 milijuna, odnosno 1,6 posto. O poreznim reformama smo već govorili tijekom štrajka. Imamo dvije zakonske izmjene; jedna je da gotovo svi umirovljenici ne plaćaju više poreze, Grad Zagreb će s tom poreznom reformom imati 85 milijuna eura manje nego što bi imao za 2027. da nije bilo te porezne reforme.
Mi smo više puta govorili da je bitno da se mirovine podignu, ali to isto znači 85 milijuna eura manje, a nije bilo kompenzacijskih mjera vlade. Druga zakonska izmjena: ukida se u širem smislu pomoć koju je Grad imao za obnovu od potresa. To je otprilike 47 milijuna eura godišnje", kaže Tomašević.
"Kada ne bi bilo tih izmjena, proračun bi za 2027. rastao otprilike za 4,1 posto. To je po nama i u skladu sa stopom inflacije", dodao je.
Tomašević je dodao kako će se grad morati zadužiti ne bi li nastavio s kapitalnim investicijama.
"S obzirom da nam se smanjuje ukupni proračun moramo povećati zaduženje, zato je predviđen kredit kod komercijalnih banaka od 80 milijuna eura kako bismo pokrili dio kapitalnih investicija koje ne možemo pokriti iz proračuna ili EU fondova."
"Mi smo uvijek govorili da ćemo, dok možemo, povećavati subvencije komunalnih i javnih usluga da građani ne bi morali plaćati više. Ali došli smo do granice, nešto ćemo morati od komunalnih usluga povećati", kaže Tomašević.
"Sljedeće godine će se završiti stadion Kranjčevićeva, to očekujemo u proljeće. Ukupna vrijednost investicije je 47 i pol milijuna eura. Obnova Doma sportova nastavlja se, a najveći dio realizacije očekujemo 2028.", kazao je Tomašević.
Gradonačelnik je dodao kako su u zadnjih pet godina obnovljene 22 škole.
"Od 2021. do danas obnovljene su, dakle de facto su nove, 22 škole. Ulaganja su bila 240 milijuna eura. Naravno, ako postoji bilo kakva mogućnost da koristimo EU fondove, mi ćemo to napraviti", kazao je.
"Mislim da je sada jasno ono što smo pričali kada smo govorili sa sindikatima, kada smo rekli da ćemo imati ozbiljne poslovne izazove. Sada vidite koji su to izazovi", dodao je.
"S obzirom na proširenje istrage, očekujem da će biti novih radnopravnih sankcija. Ne mogu ulaziti u otkaze, ne upravljam bolnicom ni direktno ni indirektno. Ja kao gradonačelnik želim da se apsolutno istraže sve okolnosti ovog događaja i da svi koji su odgovorni za bilo koje aspekte ove tragedije odgovaraju kazneno ili profesionalno", kaže Tomašević.
Na pitanje hoće li poskupjeti komunalne usluge, Tomašević je odgovorio ovako:
"Nikakvo povećanje nije predviđeno, ali vidjet ćemo dalje što ćemo s cijenama. Uspjeli smo preživjeti tri godine velike inflacije bez da dižemo cijene za građane. Samo u Splitu je bilo trostruko povećanje cijena, nema velikog grada u Hrvatskoj u kojemu nema povećanja cijena komunalija", kazao je.
"Daleko smo od zakonskih granica što se tiče zaduženosti. Grad je ispod 10 posto zaduženosti, a može biti po zakonu 20", dodao je.
"Odgovorno smo upravljali financijama, da nismo ne bismo mogli sada ovo izdržati, to da u situaciji inflacije imamo manji gradski proračun. Brojne kapitalne investicije smo realizirali direktno iz proračuna, bez kredita, a zadržavali smo razine cijene i svake godine povećavali plaće, u ZET-u, Holdingu, vrtićima, kulturnim ustanovama..."
Na pitanje o rezultatima unutarnjeg nadzora o slučaju smrti Kristiana Josipa Periša odgovorio je:
"Nisam ih vidio. Nisu nama ni poslani. Rezultati unutarnjeg nadzora poslani su nadležnim institucijama - DORH, Ministarstvo zdravstva... Rekao sam nešto što se pokazalo točnim, da očekujem kako će se istraga proširiti. Jer je jasno da je veći broj zaposlenika bolnice sudjelovalo u ovom događaju, znači i kazneno-pravno", rekao je.
"Određen broj ljudi sudjelovao je, prikrivao, znao, neki ljudi vjerojatno i krivotvorili, lagali, to su sve kaznena djela. Zato sam rekao, kao laik, da će rezultati unutarnjeg nadzora biti ograničeni i da je ključna i prioritetna kaznena istraga koju provode policija i DORH", dodao je.
"Vidjet ćemo dalje kako će ići istraga jer ne možete više vjerovati lječnicima što pišu u izvještajima, očito. Jer su očito imali motiv da zataškaju ili prikriju. Zato je ključno da se istraga nastavi", kazao je Tomašević.
Na pitanje osjeća li moralnu odgovornost za tragični događaj u Jankomiru, odgovorio je:
"Zdravstvenim sustavom upravlja država, u svakom aspektu koji se tiče liječenja ili funkcioniranja bilo koje zdravstvene ustanove, bila ona županijska, gradska ili državna. Financiranje bolnica ide od strane države putem HZZO-a, reguliranje zdravstvenih aspekata, pravilnici, nadzor, sve ide od strane države, ne od strane grada, mi to ne smijemo.
Niti jedna županija nema svoju inspekciju i ne može ulaziti u zdravstvene aspekte funkcioniranja bilo koje bolnice. Postoji unutarnji nadzor, koji provodi bolnica. Pretpostavljam da niste znali da ravnatelja bilo koje zdravstvene ustanove, uključujući županijske, može smijeniti ministrica, odnosno ministar zdravstva. Zato što država upravlja zdravstvom. Ono što grad ima kao nadležnost, to je poslovanje. Putem kontrole ili revizije", kazao je.
Uskoro opširnije...
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