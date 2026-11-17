"Proračun u užem smislu je manji za 31 milijun eura, odnosno za 1,3 posto. U širem smislu je manji za 53 milijuna, odnosno 1,6 posto. O poreznim reformama smo već govorili tijekom štrajka. Imamo dvije zakonske izmjene; jedna je da gotovo svi umirovljenici ne plaćaju više poreze, Grad Zagreb će s tom poreznom reformom imati 85 milijuna eura manje nego što bi imao za 2027. da nije bilo te porezne reforme.