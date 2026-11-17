brižno sakrivenih pod crnim kapuljačama i potkapama, s bakljama i crnim fašističkim zastavama u rukama udarilo od Prokurativa preko Marmontove i kazališta u Plinarsku ulicu, pa put Marjana. S Prokurativa se, istinabog - kad nas je već krenulo s istonobogoslovijom - moglo odmah u Plinarsku, ali družina je valjda htjela uokolo, da je vidi što više građana. U subotnju predevečer usred studenoga u gradu Splitu, međutim, građana kao u Mrduši Donjoj: gamiže tako tužna kolona Mussolinijevih crnokošuljaša s bakljama avetinjski praznim Splitom prema Rimu, viče "Smrt komunizmu!" i pustim ulicama traži prolaznike da im podijeli letke s pravilima mimohoda.