"Uz tu snimku i njihove izjave, koje su nam trenutno nedostupne, jer se nalaze u pritvoru, pokrenut ćemo disciplinski postupak", rekao je i dodao da su svi članovi Komore snimku doživjeli kao svaki normalan hrvatski građanin. Osjetili su, kaže, ogorčenje jer to nije slika hrvatskog sestrinstva. Riječ je, dodaje, o pojedincima koji su svojim postupkom primjenjivanja prekomjerne sile, te da je svima jasno da to ne smije biti uobičajena praksa i da to nije slika medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj.