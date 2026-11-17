Komora medicinskih sestara
Gazić o slučaju Jankomir: "Prekomjerna sila ne smije biti uobičajena praksa"
Mario Gazić iz Hrvatske komore medicinskih sestara razgovarao je s našom Katarinom Plantak u Vukovaru i komentirao smrt Kristiana Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
Govoreći o snimci, Gazić navodi da je "bit snimke u onih osam minuta" koja je izašla u javnost, a ostatak snimke odnosi se na reanimaciju koja se provodila nakon tog događaja.
Je li sve nakon provedeno u pravilima struke ili je bilo odstupanja, kaže, utvrdit će se u disciplinskom postupku kojeg će pokrenuti protiv medicinskih sestara i tehničara koji su sudjelovali u tom događaju u kojem je umro Periš.
"Uz tu snimku i njihove izjave, koje su nam trenutno nedostupne, jer se nalaze u pritvoru, pokrenut ćemo disciplinski postupak", rekao je i dodao da su svi članovi Komore snimku doživjeli kao svaki normalan hrvatski građanin. Osjetili su, kaže, ogorčenje jer to nije slika hrvatskog sestrinstva. Riječ je, dodaje, o pojedincima koji su svojim postupkom primjenjivanja prekomjerne sile, te da je svima jasno da to ne smije biti uobičajena praksa i da to nije slika medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj.
Komentirajući prosvjed djelatnika Svetog Ivana nakon uhićenja, Gazić kaže da tad nisu imali sve potpune informacije. Iz bolnice Sveti Ivan, kaže, u subotu im je poslan dopis u kojem se navode svi događaji sa snimke u pisanom obliku. "U tom smo trenutku imali informaciju što se događa. Nažalost, kolege i kolegice nisu imali tu informaciju i iz jedne podrške, misleći da su sve radili po pravilima struke, izašli su van i dali im podršku. Na kraju se ispostavilo da to nije bilo točno", dodao je.
Upitan što sad Komora radi i koji su postupci u tijeku, Gazić odgovara da su drugi dan zatražili dodatna očitovanja i dokaze iz Svetog Ivana. "Dobili smo dio tih snimki koje su malo duže, ali ne pokazuju ništa drugo osim onog dijela koji je najbitniji. Na temelju toga ćemo pokrenuti disciplinski postupak. Nažalost, svi dionici tog događaja nam nisu dostupni jer se neki nalaze u pritvoru, ali pokrenut ćemo postupak i čekati kad ćemo biti u mogućnosti uzeti i njihove izjave kako bi dovršili disciplinski postupak", pojasnio je.
Dodaje da su primili dio dokumentacije te da su još tražili dopunu informacija i izvješća od Svetog Ivana.
Vršiteljica dužnosti ravnateljice Svetog Ivana jučer je na konferenciji za medije rekla da su neke od osoba sa snimke nastavile raditi s pacijentima. "Vjerojatno je i procjena njihove Uprave da nisu svi jednako sudjelovali u tom događaju, da su možda bili neki koji nisu bili u samom kontaktu s pacijentom i da u nastavili raditi. Istražna tijela i policija procijenili su koje su te osobe koje moraju biti privedene i lišene slobode", rekao je.
Kaže da se nada da će nova ravnateljica dobro i razumno procijeniti koji su daljnji koraci njih kao zdravstvene ustanove.
Smatra da je nepotrebno ne vjerovati medicinskim sestrama i tehničarima. "Nas je u Hrvatskoj 43 tisuće i svakodnevno skrbimo za pacijente. ovo je sad bacilo ljagu na rad koji svakodnevno i požrtvovno radimo. Pacijenti sa nekom skepsom ulaze u zdravstveni sustav i nadam se da će to što prije prestati", rekao je.
Komentirajući koji su koraci kad uhićeni medicinski tehničari izađu iz pritvora, Gazić je pojasnio da čim budu dostupni uzet će izjave. Izjave će, kaže, čekati kako bi Sud komore mogao donijeti pravomoćnu odluku što dalje s njihovim odobrenjima za samostalni rad", rekao je i dodao da bi, ako im sud ne izda zabranu rada, oni mogli i dalje raditi.
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