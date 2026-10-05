U Split stiže europska politička elita, grad postaje utvrda: "Zadnja crta obrane od mogućih terorističkih napada"

"Ono što će ljudi, obični građani Splita vidjeti na cesti u svakodnevnom životu ta dva dana, to je zadnja crta obrane od mogućih terorističkih napada ili nekakve ugroze visokih gostiju. Pripreme za njihov dolazak se rade mnogo, mnogo prije nego što oni dođu u Split i rade se 'iza zastora'. Naravno, najviša pažnja se posvećuje prvoj kategoriji štićenih osoba u koju spadaju predsjednici, premijeri Vlada, predsjednici parlamenta, prijestolonasljednici... Prvo se sastaje sigurnosna prethodnica, njihovi ljudi koji će provesti osiguranje, obavljat će razgovore, vidjet će kakav je protokol i kolika je razina ugroženosti. Prosudbu ugroženosti radi SOA i tada te svoje zaključke i rezultate svoje prosudbe šalje UPPS-u (Uprava za posebne poslove sigurnosti) MUP-a i onda oni rade plan štićenja pojedinih osoba i cijelog skupa. UPPS-u su pri ruci svi rodovi policije", kazuje Prodan.