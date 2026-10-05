samit MED9
U Split stiže europska politička elita, grad postaje utvrda: "Zadnja crta obrane od mogućih terorističkih napada"
Hrvatska će u utorak i srijedu u Splitu biti domaćin samita neformalne grupe devet mediteranskih zemalja, poznatije kao MED9, a tom prilikom će na dva dana doći europska politička elita, između ostalih francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i drugi.
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Domaćin će im biti premijer Andrej Plenković. Zbog njihova dolaska Split će na dva dana postati prava utvrda, najštićeniji grad u Europi i grad u kojemu se ništa neće prepuštati slučaju, piše Ivica Marković za Slobodnu Dalmaciju.
Kako izgleda kada dolazi toliki broj važnih političara, vodećih ljudi pojedinih država i što se sve radi da bi oni bili sigurni, objasnio je doc. dr. sc. Tonći Prodan, profesor na Fakultetu forenzičkih znanosti Sveučilišta u Splitu i na Sveučilištu obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu.
"Ono što će ljudi, obični građani Splita vidjeti na cesti u svakodnevnom životu ta dva dana, to je zadnja crta obrane od mogućih terorističkih napada ili nekakve ugroze visokih gostiju. Pripreme za njihov dolazak se rade mnogo, mnogo prije nego što oni dođu u Split i rade se 'iza zastora'. Naravno, najviša pažnja se posvećuje prvoj kategoriji štićenih osoba u koju spadaju predsjednici, premijeri Vlada, predsjednici parlamenta, prijestolonasljednici... Prvo se sastaje sigurnosna prethodnica, njihovi ljudi koji će provesti osiguranje, obavljat će razgovore, vidjet će kakav je protokol i kolika je razina ugroženosti. Prosudbu ugroženosti radi SOA i tada te svoje zaključke i rezultate svoje prosudbe šalje UPPS-u (Uprava za posebne poslove sigurnosti) MUP-a i onda oni rade plan štićenja pojedinih osoba i cijelog skupa. UPPS-u su pri ruci svi rodovi policije", kazuje Prodan.
Na terenu će biti jako puno policije, kako one u službenim odorama, tako i pripadnika policije u civilu.
Hrvatska je već i do sada, poglavito od ulaska RH u EU organizirala razne konferencije na kojima su bili visoki inozemni predstavnici i nikada nije bilo ni najmanjeg propusta ili nekog neželjenog događaja.
"Hrvatska je sa sigurnosnog aspekta sposobna organizirati jednu ovakvu konferenciju. Naše su službe vrhunske i u njima rade iskusni profesionalci. Naravno, sve ove države koje dolaze u Split, odnosno njihove službe koje su partneri hrvatskim službama izmjenjuju podatke, informacije, tako da nema mjesta za strah. SOA ima sve te podatke, a ne sumnjam da će u cijeli projekt biti uključena i VSOA (Vojna sigurnosno obavještajna agencija). Antiteroristička policija bit će na dominantnim točkama i na onim točkama na kojima se štićena kolona bude eventualno zadržavala. Stanari se neće moći penjati na krovove zgrada ako na njima budu pripadnici osiguranja (policije)", kazuje Prodan.
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