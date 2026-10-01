Europska politička elita stiže u Split: Dolaze Macron, Meloni, Sanchez, von der Leyen...

Europski lideri u Splitu će idućeg utorka imati svečana večeru, a glavni program održat će se u srijedu. Na prvom panelu raspravljat će se na temu 'Otporno Sredozemlje u središtu snažnije Europe', a na drugome o 'Partnerstvu za održivo i prosperitetno Sredozemlje', dok će radni ručak biti posvećen 'neizvjesnoj geopolitičkoj i geoekonomskoj perspektivi Bliskog istoka'.