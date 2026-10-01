MED9
Europska politička elita stiže u Split: Dolaze Macron, Meloni, Sanchez, von der Leyen...
Hrvatska će idućeg tjedna u Splitu biti domaćin samita neformalne grupe devet mediteranskih zemalja, poznatije kao MED9.
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Tom prilikom će, kako Damir Petranović doznaje za tportal, na dva dana doći europska politička elita, između ostalih francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i drugi. Domaćin će im biti premijer Andrej Plenković.
Potvrđen je i dolazak grčkog premijera Mitsotakisa, slovenskog premijera Janše, premijera Portugala i Malte te predsjednika Cipra, a pozvani su i princ Albert II od Monaka i prestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah iz Jordana. Bit će tu i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa te europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica.
Samit šefova država bit će središnji događaj hrvatskog predsjedanja grupacijom MED9, nakon što je ove godine održano više susreta na stručnoj i ministarskoj razini.
Europski lideri u Splitu će idućeg utorka imati svečana večeru, a glavni program održat će se u srijedu. Na prvom panelu raspravljat će se na temu 'Otporno Sredozemlje u središtu snažnije Europe', a na drugome o 'Partnerstvu za održivo i prosperitetno Sredozemlje', dok će radni ručak biti posvećen 'neizvjesnoj geopolitičkoj i geoekonomskoj perspektivi Bliskog istoka'.
Sesija posvećena Sredozemlju u kontekstu Europe bit će zatvorena za javnost, a glavni gost bit će monegaški princ, dok će jordanski prestolonasljednik biti gost na sastanku posvećenom Bliskom istoku.
Očekuje se da će šefovi država ili vlada usvojiti zajedničku deklaraciju kojom će ponovno potvrditi predanost rješavanju zajedničkih izazova u sve složenijem geopolitičkom okruženju, jačanju otpornosti, sigurnosti i održivosti Sredozemlja i Europske unije te promicanju usklađenog djelovanja, uključujući i prema zajedničkom susjedstvu EU-a.
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