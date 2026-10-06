Split se priprema za dolazak europskog vrha: Evo što radi policija

Splitska policija odrađuje zadnje preventivne mjere, a na prostoru oko Zvončaca, večeras će se upriličiti večera za uzvanike. Dižu se šahte, psi njuše vozila, ‘skeniraju‘ vozila... Pauk vozila su strane parkirane automobile u zoni blizu restorana prebacila na udaljeniji parking, prenosi Slobodna Dalmacija.