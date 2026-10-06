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MED9

Split se priprema za dolazak europskog vrha: Evo što radi policija

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N1 Info
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06. lis. 2026. 14:22
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Split
Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija

Danas i sutra Split dočekuje politički vrh europskog Mediterana. Hrvatska je prvi put predsjedateljica skupine MED9, a samit 7. listopada središnje je događanje hrvatskog predsjedanja.

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U grad stižu francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sánchez i drugi čelnici devet mediteranskih članica Europske unije. Očekuju se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa, a među gostima su jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II. i monegaški knez Albert II

Splitska policija odrađuje zadnje preventivne mjere, a na prostoru oko Zvončaca, večeras će se upriličiti večera za uzvanike. Dižu se šahte, psi njuše vozila, ‘skeniraju‘ vozila... Pauk vozila su strane parkirane automobile u zoni blizu restorana prebacila na udaljeniji parking, prenosi Slobodna Dalmacija.

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Teme
hrvatska med9 split europski vrh policija

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