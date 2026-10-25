Stigli novi podaci o uklanjanju ilegalnog otpada u Varaždinu i Poznanovcu

"Svi smo sretni zbog ove odluke jer smo dugo očekivali potpuno uklanjanje otpada s obje lokacije. Ljudi su oduševljeni, naročito članovi Udruge Jana. Mislim da su i uvjeti pod kojima se to treba raditi ekološki i da neće biti nikakvog problema. Ipak trebamo imati povjerenja i u Ministarstvo, i u Fond, ali i u izvođača radova” rekao je Odak za Hinu.