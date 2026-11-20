Za sigurniju kupnju građanima se savjetuje da prije plaćanja pouzećem provjere podrijetlo i broj pošiljke te s ukućanima potvrde očekuje li netko paket. Status dostave treba provjeravati isključivo na službenim stranicama ili u aplikacijama dostavnih službi, a na poveznice iz neočekivanih poruka ne treba klikati niti unositi podatke bankovnih kartica, PIN-ove i lozinke. Za zaštitu od neželjenih prodajnih poziva i poruka moguće je zatražiti upis u Registar "NE ZOVI".