Potreban poseban oprez
Stiže Crni petak, a s njim i opasnost od prijevara: HAKOM izdao važno upozorenje
Uoči Crnog petka i Cyber Mondaya, kada se očekuje povećan broj internetskih narudžbi i dostava, HAKOM je upozorio građane na lažne poruke o dostavi i druge internetske prijevare te ih podsjetio kako postupiti ako paket kasni, ne stigne ili je oštećen.
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HAKOM savjetuje kupcima da sačuvaju potvrde narudžbe i brojeve za praćenje pošiljaka te da se u slučaju neisporuke najprije obrate trgovcu, koji je odgovoran za ispunjenje kupoprodajnog ugovora. Za probleme s dostavom, poput gubitka, kašnjenja ili oštećenja paketa, mogu podnijeti prigovor dostavnoj službi, a nezadovoljni odgovorom i zatražiti rješavanje spora pred HAKOM-om.
Poseban oprez potreban je kod SMS poruka i e-pošte u kojima se traži dodatno plaćanje dostave ili unos podataka s bankovne kartice. HAKOM upozorava da se ne otvaraju sumnjive poveznice te da se status pošiljke provjerava na službenim stranicama ili u aplikacijama dostavnih službi.
Građanima se savjetuje i da ne preuzimaju niti plaćaju pakete pouzećem koje nisu naručili ili čije podrijetlo ne mogu provjeriti. U slučaju sumnje na financijsku prijevaru trebaju odmah kontaktirati banku i policiju.
HAKOM upozorava i na važnost pravodobnog reagiranja u slučaju problema s dostavom. Ako paket stigne oštećen ili mu nedostaje sadržaj, nepravilnost treba prijaviti dostavljaču odmah pri uručenju, zatražiti sastavljanje zapisnika i fotografirati ambalažu.
Za prigovor zbog gubitka ili kašnjenja pošiljke rok je tri mjeseca u unutarnjem, odnosno šest mjeseci u međunarodnom prometu, a ako korisnik nije zadovoljan odgovorom dostavne službe, postupak može nastaviti pred njezinim povjerenstvom i potom HAKOM-om.
Za sigurniju kupnju građanima se savjetuje da prije plaćanja pouzećem provjere podrijetlo i broj pošiljke te s ukućanima potvrde očekuje li netko paket. Status dostave treba provjeravati isključivo na službenim stranicama ili u aplikacijama dostavnih službi, a na poveznice iz neočekivanih poruka ne treba klikati niti unositi podatke bankovnih kartica, PIN-ove i lozinke. Za zaštitu od neželjenih prodajnih poziva i poruka moguće je zatražiti upis u Registar "NE ZOVI".
U trećem tromjesečju ove godine u Hrvatskoj je ostvareno 17,6 milijuna paketnih usluga, dva posto više nego u istom razdoblju lani, a u prošlogodišnjem blagdanskom tromjesečju više od 19 milijuna, izvijestio je HAKOM.
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