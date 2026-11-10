Bliži se Crni petak. Provjerili smo koji su proizvodi lani najviše prodavani i koliko su bili jeftiniji

U Heureka! grupi, najvećoj platformi za usporedbu cijena u Europi koja osim u Češkoj, gdje joj je sjedište, posluje u još osam zemalja, a u Hrvatskoj je vlasnica platforme Jeftinije.hr, na naš su upit usporedili cijene u pet kategorija koje su najviše prodavane tijekom prošlogodišnjeg Crnog petka (bijela tehnika, mali kućanski uređaji, odjeća i obuća, kozmetika i oprema za dom) s njihovim cijenama tijekom tri prethodna mjeseca. Podaci kazuju dana Crni petak ne pojeftinjuju svi proizvodi, već neki i poskupljuju.