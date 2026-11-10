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NE POJEFTINJUJE SVE

Bliži se Crni petak. Provjerili smo koji su proizvodi lani najviše prodavani i koliko su bili jeftiniji

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Miroslav Filipović
|
10. stu. 2026. 06:57
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28.11.2025., Zagreb - Trzisna inspekcija najavila je pojacane nadzore posebnog oblika prodaje pod nazivom 'Black friday' ili 'Crni petak'. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Ove godine Crni petak, dan velikih sniženja cijena u trgovinama, bit će kao i svake godine posljednjeg petka u ovome mjesecu - 27. studenoga.

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Crni petak iliti "Black Friday" potrošački je fenomen osmišljen i započet u SAD-u još 50-ih godina prošloga stoljeća, a kod nas je zaživio u proteklih dvadesetak godina.

Vremenom je fenomen nadišao taj jedan dan u godini proširivši se na cijeli Crni tjedan ("Black Week") pa i cijeli mjesec ("Black November") dok prvi dan novog tjedna nakon Crnog petka nazvan Cyber ponedjeljak ("Cyber Monday") biva danom velikih rasprodaja u internetskim trgovinama.

Neki proizvodi skuplji na Crni petak

Na svim tim nabrojanim "crnim" sezonskim rasprodajama najviše se traže i prodaju bijela tehnika, mali kućanski uređaji, elektronička oprema te odjeća i obuća.

Smisao Crnog petka je da proizvodi ponuđeni na sniženjima budu nižih cijena nego što su bili tijekom prethodna tri mjeseca, otprilike nakon što u nas završe ljetna sezonska sniženja.

U Heureka! grupi, najvećoj platformi za usporedbu cijena u Europi koja osim u Češkoj, gdje joj je sjedište, posluje u još osam zemalja, a u Hrvatskoj je vlasnica platforme Jeftinije.hr, na naš su upit usporedili cijene u pet kategorija koje su najviše prodavane tijekom prošlogodišnjeg Crnog petka (bijela tehnika, mali kućanski uređaji, odjeća i obuća, kozmetika i oprema za dom) s njihovim cijenama tijekom tri prethodna mjeseca. Podaci kazuju dana Crni petak ne pojeftinjuju svi proizvodi, već neki i poskupljuju.

Najviše sniženja na televizore, najmanje na parfeme

"U većini kategorija 40 do 50 posto proizvoda bilo je jeftinije nego u prethodna tri mjeseca, najčešće za 6 do 12 posto. Najviše stvarnih sniženja zabilježeno je kod televizora: polovica ih je bila jeftinija tijekom Crnog petka, a gotovo trećina za najmanje 10 posto. S druge strane, kod parfema i kozmetike više od četvrtine proizvoda poskupjelo je, odnosno najnižu cijenu u godini češće su dosegnuli tek nakon Crnog petka, u prosincu ili u siječanjskim sniženjima", odogovorli su nam iz Heureka! grupe.

Lani je, kažu, svaki treći proizvod bio tijekom Crnog petka na najnižoj cijeni u godini, ali tek je svaki dvadeseti tu cijenu dosegnuo prvi put. Također, većina tih proizvoda bila je jednako jeftina i ranije tijekom godine.

Najveća i najmanja sniženja

Po kategorijama, tijekom lanjskog Crnog petka to je izgledalo ovako:

Mali kućanski aparati

47 % proizvoda pojeftinilo

18 % proizvoda poskupjelo

iznos uobičajenog (medijalnog) sniženja: 10 %

Bijela tehnika

45 % proizvoda je pojeftinilo

20% proizvoda je poskupjelo

iznos uobičajenog sniženja: 7 %

Kozmetika

45 % proizvoda pojeftinilo

27 % proizvoda poskupjelo

iznos uobičajenog sniženja: 7 %

Odjeća i obuća

31 % proizvoda pojeftinilo

13 % proizvoda poskupjelo

iznos uobičajenog sniženja: 10 %

Namještaj, oprema za dom i kuhinju

30 % proizvoda pojeftinilo

16 % proizvoda poskupjelo

iznos uobičajenog sniženja: 9 %

Black friday, rasprodaja, popust, shopping
Unsplash/ilustracija

Četiri najtraženija proizvoda

Zanimljivi su i podaci za četiri proizvoda koja su tijekom lanjskog Crnog petka bila najtraženija.

Televizori

51% proizvoda pojeftinilo

17% proizvoda poskupjelo

iznos uobičajenog sniženja: 12%

Tenisice

47% proizvoda pojeftinilo

16% proizvoda poskupjelo

iznos uobičajenog sniženja: 10%

Parfemi

44% proizvoda pojeftinilo

28% proizvoda poskupjelo

iznos uobičajenog sniženja: 6%

Mobiteli

41 % proizvoda pojeftinilo

25 % proizvoda poskupjelo

iznos uobičajenog sniženja: 9%

"Ove jeseni cijene prate lanjski obrazac"

"Analiza obuhvaća 31.468 proizvoda s potpunom poviješću cijena koji su na Jeftinije.hr bili često pregledavani u sezoni Crnog petka. Kao cijenu proizvoda uzimamo najnižu ponudu na Jeftinije.hr toga dana, a proizvod smatramo jeftinijim ako mu je cijena tijekom Crnog petka bila više od 1 posto niža od uobičajene cijene u prethodna tri mjeseca. Uobičajeno sniženje je medijan sniženja među proizvodima koji su pojeftinili", pojasnili su s platforme Jeftinije.hr metodologiju ovih izračuna.

Ove jeseni, kažu, cijene prate prošlogodišnji obrazac.

"U zadnjem tjednu listopada 24 posto proizvoda bilo je jeftinije nego krajem rujna, dok je lani to bilo 22 posto. Prošle godine veća sniženja stigla su u prvom tjednu studenoga, za 30 posto proizvoda, a vrhunac je bio u tjednu Crnog petka kada je 35 posto proizvoda bilo na sniženju."

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