OTKAZANI KONCERT NA RIVI
Tim Dine Merlina oštro reagirao na Šutinu odluku: Otkrili stvarne brojke, angažirali i odvjetnike
Nakon što je gradonačelnik Splita otkazao najavljeni koncert Dine Merlina na splitskoj Rivi 30. prosinca 2026. godine, oglasio se i tim bosanskohercegovačke glazbene zvijezde, iznoseći detalje pregovora i demantirajući, kako navode, netočne informacije koje su se pojavile u javnosti.
Oglas
U priopćenju ističu da je dogovorena i prihvaćena cijena iznosila 140.000 eura bruto. Taj se iznos odnosio na angažman Dine Merlina i njegova cjelokupnog tima, pripremu koncerta te provedbu sveobuhvatne digitalne promotivne kampanje. Kako navode, Grad Split tražio je da se koncert organizira prema istom principu kao prošlogodišnji nastup na Stradunu u Dubrovniku, prenosi Dnevni avaz.
Prema njihovim riječima, u projekt su bili uključeni i komercijalni sponzori koji bi osigurali 80.000 eura, čime bi se znatno smanjio iznos koji bi bio izdvojen iz gradskog proračuna. Tvrde da su ugovori sa sponzorima već bili u završnoj fazi te da su i oni iznenađeni istupom gradonačelnika.
Posebno su pojasnili i iznos od 160.000 eura, koji se također spominjao u javnosti. Kako ističu, riječ je o ukupnim troškovima tehničke produkcije za koncerte planirane 30. i 31. prosinca na Rivi, a taj novac ne bi bio isplaćen Dini Merlinu, već odabranoj produkcijskoj tvrtki. Dodaju da tehnički zahtjevi i troškovi produkcije ostalih izvođača ostaju nepromijenjeni.
Iz Merlinova tima navode da ugovor s Gradom Splitom nije bio finaliziran niti potpisan, ali da je gradonačelnik unatoč tome javno objavio datum koncerta i detalje pregovora. Ipak, pregovori su nastavljeni u dobroj vjeri jer je postojala želja da Split tijekom novogodišnje noći postane regionalno središte zabave, kao što je to bio tijekom Merlinova prošlogodišnjeg stadionskog koncerta u tom gradu.
U priopćenju su se osvrnuli i na obrazloženje gradonačelnika, koji je na konferenciji za medije 20. studenoga rekao da Grad Split nije nadležan za Klinički bolnički centar, odnosno zdravstvo. Iz Merlinova tima pitaju se zašto je odluka donesena upravo u vezi s jednim izvođačem, dok se ostatak najavljenog programa nastavlja prema planu, uz troškove za koje tvrde da premašuju ukupnu naknadu za Merlinov nastup.
Na kraju su izrazili žaljenje što je propuštena prilika za zajedničko druženje i koncertnu večer, ističući da je njihov cilj publici uvijek pružiti kvalitetan glazbeni doživljaj.
Zbog, kako navode, znatne reputacijske štete nanesene Dini Merlinu jednostranim postupcima organizatora, daljnju komunikaciju s Gradom Splitom i gradskim tvrtkama koje organiziraju događaj preuzet će međunarodni pravni tim. On će razmotriti sve okolnosti slučaja i mogućnost poduzimanja odgovarajućih pravnih koraka.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas