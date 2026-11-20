Prema njihovim riječima, u projekt su bili uključeni i komercijalni sponzori koji bi osigurali 80.000 eura, čime bi se znatno smanjio iznos koji bi bio izdvojen iz gradskog proračuna. Tvrde da su ugovori sa sponzorima već bili u završnoj fazi te da su i oni iznenađeni istupom gradonačelnika.