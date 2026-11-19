Prostorom bi dominirali, ovisno o varijanti, neboderi od 25 pa do 34 kata. Predstavljeni neboder od 34 kata, kako su potvrdili stručnjaci, bila je najviša ikad planirana zgrada u Zagrebu i bio je predviđen u glavnoj - varijanti A navedene studije. O toj studiji, kako se saznaje, više nema rasprave.