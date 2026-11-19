GODINU DANA NAKON POŽARA
Što će niknuti na mjestu Vjesnika? Država priprema veliki međunarodni natječaj
Godinu dana nakon požara u kojem je uništen Vjesnikov neboder, resorni ministar Branko Bačić otkrio je da će država uskoro imati gotovo 75 posto vlasništva nad kompleksom te je još jednom potvrdio da se na toj lokaciji planira izgradnja novih prostora za ministarstva i državne institucije.
"Upravo ovih dana zaključujemo ugovor s jednim od suvlasnika, nakon čega će Republika Hrvatska biti vlasnik 75 posto udjela, a nastavljamo da s preostalim suvlasnicima koji drže preostalih 25 posto vlasništva zaključimo ugovore te u potpunosti otkupimo cijeli kompleks", kazao je Bačić u utorak tijekom posjeta Metkoviću.
Pritom nije otkrio s kojim će od suvlasnika uskoro država, koja sada ima oko 63 posto vlasništva, potpisati ugovor, no riječ je ili o tvrtki VLM Cvjetno nekretnine, povezanoj s Večernjim listom - odnosno austrijskim izdavačem Styrijom, ili o FNG nekretnine, tvrtki iza koje stoji Fortenova.
Pregovori i s ostalim suvlasnicima
Obje navedene tvrtke imaju oko 11 posto suvlasničkog udjela, a Bačić je najavio da će pregovarati i s ostalim suvlasnicima među kojima su i Allegheny financial, tvrtka koja se povezivala s Ninoslavom Pavićem, bivšim vlasnikom EPH, sada Hanza Medijom te nedavnim aferama potresen Hrvatski olimpijski odbor (HOO).
Dosad nitko nije iznosio podatke o novcu, odnosno o okvirnoj cijeni otkupa suvlasničkih udjela, a prema neslužbenim procjenama prije rušenja Vjesnikova nebodera, vrijednost kompleksa na oko 32.000 četvornih metara uz križanje Slavonske avenije i Savske ceste iznosila je oko 80 milijuna eura.
I dok se o iznosima i uvjetima državnog otkupa suvlasničkih udjela zasad može samo nagađati, u ministarstvu potvrđuju da postoji dokument na temelju kojeg se formira ili će se formirati cijena.
"Namjera Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine jest otkup ostalih suvlasničkih udjela za što je izrađen procjembeni elaborat od strane Visokog procjeniteljskog povjerenstva", ističe se u odgovoru Hini.
Napominju i da se jedna od polaznih pretpostavki u promišljanju buduće namjene prostora odnosi na, "mogućnost smještaja tijela državne uprave, no i drugih sadržaja od javnog interesa".
Arhitektonski natječaj početkom 2027.
Istovremeno, ministarstvo priprema program međunarodnog javnog arhitektonskog natječaja za novi objekt, odnosno kompleks na lokaciji nekadašnjeg Vjesnikova nebodera.
Raspisivanje natječaja planira se početkom 2027., a do tada se nastavljaju aktivnosti radi rješavanja imovinskopravnih odnosa sa suvlasnicima, stoji u odgovoru ministarstva.
Novi kompleks mora biti u skladu sa zagrebačkim GUP-om
"U ovoj se fazi provode stručne prostorne, funkcionalne i razvojne analize koje će poslužiti kao podloga za izradu projektnog zadatka, odnosno Programa arhitektonsko-urbanističkog natječaja. Cilj je sagledati prostorne, programske i infrastrukturne mogućnosti lokacije te stvoriti pretpostavke za njezin kvalitetan i održiv budući razvoj", odgovaraju iz ministarstva.
Pritom iznose i široj javnosti većinom nepoznate pojedinosti izrade novog "prostornog zadatka" koji treba biti u skladu s Generalnim urbanističkim planom (GUP) Zagreba, a kojim se već sada definira izgled novog kompleksa na prostoru bivšeg Vjesnika na križanju Savske ceste i Slavonske avenije.
Konkretno, maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,50 što znači da najviše 50 posto površine građevne čestice smije biti zauzeto tlocrtom samih građevina, što na parceli bivšeg Vjesnikova kompleksa od oko 32.000 četvornih metara iznosi maksimalno 16.000 kvadrata tlocrtne izgrađenosti.
Nadalje, maksimalni nadzemni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 3,0, što pojednostavljeno znači da ukupna nadzemna građevinska bruto površina (GBP) svih etaža budućih zgrada ili nebodera može iznositi najviše do trostruke površine parcele, odnosno oko 96.000 četvornih metara.
Zaključno, definirano je i da treba ostati "najmanje 30 posto prirodnog terena", odnosno da najmanje trećina čestice, oko 10.000 kvadrata mora ostati neizgrađena i bez podzemnih etaža ispod sebe kako bi se, između ostaloga, omogućilo prirodno procjeđivanje vode i hortikulturno uređenje zelenih površina.
Na pitanje je li se razmatrala i već postojeća "Studija prostornih mogućnosti izgradnje kompleksa Vjesnik u Zagrebu", koja je još 2012. bila predstavljena suvlasnicima tog kompleksa, uključivši i predstavnike države, u ministarstvu nisu ponudili odgovor.
Stara studija predviđala nebodere do 34 kata
Tom studijom, povjerenom poduzeću Stimar, a izrađenoj u birou Urbane tehnike, na Vjesnikovoj parceli od 32.435 četvornih metara predviđala se gradnja poslovno-stambenog prostora na čak 260.000 četvornih metara, gotovo šest puta više od nekadašnjih 45.000 korisnih kvadrata na oko 17.000 četvornih metara izgrađene površine.
U studiji, nepoznatoj široj, ali i stručnoj javnosti, bile su predstavljene četiri skice budućeg uređenja poslovnoga kompleksa. Ukratko, kako je Hina o tome izvijestila krajem prošle godine, od tada postojećeg kompleksa bio je predviđen ostanak samo nebodera Vjesnika, a predviđalo se rušenje dvorišnih zgrada i press centra - zgrade bivših redakcija Večernjeg lista, Vjesnika i Sportskih novosti.
Prostorom bi dominirali, ovisno o varijanti, neboderi od 25 pa do 34 kata. Predstavljeni neboder od 34 kata, kako su potvrdili stručnjaci, bila je najviša ikad planirana zgrada u Zagrebu i bio je predviđen u glavnoj - varijanti A navedene studije. O toj studiji, kako se saznaje, više nema rasprave.
Struka nije bila upoznata sa starim planom
U Društvu arhitekata Zagreba (DAZ) naknadno su potvrdili da ni struka nije bila upoznata s tom studijom, a prema riječima bivšeg predsjednika DAZ-a Tea Budanka, predložena se izgradnja na prvi pogled činila potpuno besmislenom s obzirom na čitav niz praznih poslovnih prostora i građevina u Zagrebu.
Arhitekti se dosad nisu oglasili o najavljenom novom natječaju za kompleks Vjesnika, a zanimljivo je i da je najava resornog ministarstva uslijedila točno godinu dana nakon izbijanja požara u Vjesnikovu neboderu.
Katastrofalni je požar izbio u noći sa 17. na 18. studenog prošle godine oko 23 sata. Za izazivanje požara optužena su dvojica mladića, tada srednjoškolaca, kojima je optužnica potvrđena u lipnju te im se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sudi iza zatvorenih vrata.
U Društvu arhitekata Zagreba (DAZ) naknadno su potvrdili da ni struka nije bila upoznata s tom studijom, a prema riječima bivšeg predsjednika DAZ-a Tea Budanka, predložena se izgradnja na prvi pogled činila potpuno besmislenom s obzirom na čitav niz praznih poslovnih prostora i građevina u Zagrebu.
Arhitekti se dosad nisu oglasili o najavljenom novom natječaju za kompleks Vjesnika, a zanimljivo je i da je najava resornog ministarstva uslijedila točno godinu dana nakon izbijanja požara u Vjesnikovu neboderu.
Katastrofalni je požar izbio u noći sa 17. na 18. studenog prošle godine oko 23 sata. Za izazivanje požara optužena su dvojica mladića, tada srednjoškolaca, kojima je optužnica potvrđena u lipnju te im se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sudi iza zatvorenih vrata.
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