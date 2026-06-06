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uklanjanje sjevernog dijela

VIDEO / Pogledajte timelapse rušenja Vjesnika: Evo kad završava privremena regulacija prometa

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N1 Info
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06. lip. 2026. 13:55
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Vjesnik
Igor Soban/PIXSELL

Od ranih jutarnjih sati 4. lipnja za sav promet zatvoreni su Slavonska avenija i podvožnjak kod Vjesnika, a razlog su radovi na uklanjanju sjevernog dijela prepoznatljivog nebodera.

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Prometna blokada na jednom od najopterećenijih zagrebačkih pravaca trebala bi potrajati večeras, piše tportal.

Vozači koji su se u četvrtak našli na tom području morali su računati na obilazne pravce, osobito zato što u ovoj fazi radova više nema privremene premosnice prema istoku.

Upravo je njezino izostavljanje izazvalo zabunu među dijelom sudionika u prometu pa su neki završili vozeći u suprotnom smjeru, zbog čega je intervenirala prometna policija.

Iz Grada navode kako bi postavljanje i naknadno uklanjanje privremene premosnice zahtijevalo previše vremena. Ujedno procjenjuju da će prometno opterećenje tijekom blagdana i produženog vikenda biti manje nego inače te da će postojeći obilazni pravci moći preuzeti promet bez većih poteškoća.

Za vozače koji se kreću iz smjera zapada prema istoku predviđena je ruta: Slavonska avenija – Savska cesta – Prisavlje – Marohnićeva – Slavonska avenija.

Potpuna obustava prometa kroz podvožnjak uvedena je zbog sigurnosnih razloga. Direktor tvrtke Eurco Hrvoje Merki ističe da je takva mjera nužna dok teška mehanizacija uklanja balkone i konzole nebodera.

‘Krećemo gristi kako bi cijeli sjeverni dio bio uklonjen do nedjelje navečer. Što više se udaljimo, to će građani biti sigurniji’, poručio je Merki.

Privremena regulacija prometa prema planu završava u nedjelju u 20 sati.

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Teme
promet u zagrebu rušenje vjesnika vjesnik vjesnikov neboder

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