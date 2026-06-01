kat po kat
VIDEO / Pogledajte kako iz zraka izgleda rušenje Vjesnika
Kat po kat, pred očima Zagrepčana nestaje jedan od simbola grada.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je snimku radova na uklanjanju 16. i 15. kata Vjesnikova nebodera, prikazavši kako izgleda zahvat na samom vrhu zgrade.
Na snimci se mogu vidjeti različite faze zahvata, od rezanja armiranobetonske konstrukcije 15. kata dijamantnim rezom do uklanjanja čelične konstrukcije 16. kata otvorenim plamenom. Prikazani su i kadrovi iz zraka koji otkrivaju koliko se izgled nebodera promijenio otkako su počeli radovi, prenosi Večernji list.
Video je ubrzo privukao pozornost građana i izazvao brojne komentare na društvenim mrežama.
– Pregled dronovima smo platili stotine tisuća eura! Jer čovjek nije smio ući u zgradu! Sada su bageri na vrhu zgrade? – napisao je jedan komentator.
Pojedini građani otišli su i korak dalje pa su doveli u pitanje ranije procjene stručnjaka.
– Inženjeri koji su govorili da je nestabilan nek vrate diplome – stoji u jednom od komentara.
Bilo je i onih koji smatraju da se posao mogao obaviti brže.
– Kinezi to srušili i odvezli za deset dana – napisao je jedan korisnik Facebooka.
Podsjetimo, Vjesnikov neboder teško je stradao u požaru u studentom nakon čega je donesen odluka o uklanjanju. Radovi se izvode etapno, uz posebne sigurnosne mjere zbog složenosti zahvata i činjenice da se odvijaju na velikoj visini u samom središtu grada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
