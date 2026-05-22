Gdje je završio azbest iz Vjesnika? "To nije ugroza za građane nego upravo suprotno"

Gotovo 50 tona azbesta sa zgarišta Vjesnika u Zagrebu prevezeno je u Viroviticu, što je izazvalo zabrinutost dijela građana i otvorilo pitanja o transparentnosti cijelog postupka
Gotovo 50 tona građevinskog otpada s azbestom sa zgarišta Vjesnika u Zagrebu pod strogim je nadzorom prevezeno u Viroviticu, što je izazvalo zabrinutost i niz pitanja među građanima Podravine, donosi Dnevnik Nove TV.
Azbest u tri kamiona
Opasni otpad prevezen je hermetički zatvoren u tri specijalizirana kamiona na gradski deponij u Virovitici, udaljen oko 150 kilometara od Zagreba. Točna lokacija dugo nije bila javno poznata.
Vijest o dolasku azbesta izazvala je burne reakcije među građanima.
'Da je dobro, sigurno nije dobro. Država odlučila, a Virovitičane najmanje tko pita', rekao je jedan građanin.
Drugi smatraju da je riječ o nužnom rješenju jer se opasni otpad mora negdje zbrinuti.
Tema je otvorena i u Hrvatskom saboru. SDP-ov zastupnik Mate Vukušić upitao je zašto građani nisu ranije obaviješteni.
'Ono što me intrigira je zašto bi se to građanima trebalo skrivati', rekao je.
'Ovo nije ugroza za građane'
Iz javne tvrtke Flora VTC tvrde da je riječ o jedinom sigurnom i zakonski dopuštenom načinu zbrinjavanja azbesta. Azbest je odložen u jednu od posebno izgrađenih kazeta i prekriven uz stalni nadzor zraka i vode.
'Ovo nije ugroza za građane nego upravo suprotno', rekao je upravitelj Flore Vladimir Šušak.
Iz Flore upozoravaju da Hrvatska nema dovoljno kapaciteta za zbrinjavanje takvog otpada.
Ministarstvo: Sve je provedeno po zakonu
Ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je da je izvođač radio u skladu sa zakonom i svim pravilnicima. Iz Flore navode i da Državni inspektorat nije pronašao nikakve nepravilnosti.
Do sada je s prostora Vjesnika uklonjeno ukupno oko 700 tona otpada, a sav azbest završio je u Virovitici uz potrebne dozvole nadležnih službi.
