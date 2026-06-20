"Nedostatak brige"
Prije sedam godina primijetio je detalj u hodniku Vjesnika: "Razrogačio sam oči"
Rušenje Vjesnikova nebodera ponovno je otvorilo pitanje što je ta zgrada značila za Zagreb, ali i kakav bi prostor ondje trebao nastati u budućnosti.
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Vanja Radovanović, predsjednik udruge Mapiranje kvarta, koja je izrasla iz projekta Mapiranje Trešnjevke, prije sedam godina je vodio obilazak zgrade Vjesnika, kada je s grupom posjetitelja imao priliku proći kroz njezine hodnike i popeti se do vrha nebodera.
Kaže da se već tada vidjelo da zgradi nedostaje ozbiljnija briga. Hodnici su bili prašnjavi i neuredni, ali, dodaje, nije imao osjećaj da se nalazi u potpuno napuštenom prostoru. "Vidjelo se da zgrada pati od nedostatka brige", rekao je Radovanović.
Detalj koji mu je ostao u sjećanju
Jedan prizor s tog obilaska danas mu se čini gotovo nevjerojatnim. Riječ je o fotografiji zidnog sata iz jednog od hodnika Vjesnika, snimljenoj sasvim slučajno. Kazaljke su pokazivale 11:05, isto vrijeme u kojem je 17. studenoga, u kasnim večernjim satima, izbio požar koji je progutao neboder.
"Kada sam to vidio, zbilja sam razrogačio oči", rekao je Radovanović novinaru Jutarnjeg lista Antonu Tipuri.
"Zagreb je rušenjem Vjesnika izgubio jedan od svojih simbola. Ta stakla i odrazi činili su ga prepoznatljivim iz gotovo svakog dijela grada. Bilo je dovoljno pogledati prema njemu i odmah ste znali da je to Vjesnik. Nije to bio neki bezlični neboder, nego veliko ogledalo grada", rekao je Radovanović.
Kada govori o budućnosti lokacije na kojoj se nalazio Vjesnik, Radovanović ne zagovara doslovnu obnovu nekadašnjeg nebodera. No smatra da nova zgrada ne bi smjela potpuno prekinuti vezu s poviješću tog mjesta.
Prema njegovu mišljenju, buduće rješenje trebalo bi na neki način podsjetiti na Vjesnik, bilo kroz materijale, oblikovanje, refleksije, staklene površine ili odnos prema javnom prostoru.
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