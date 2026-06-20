Prije sedam godina primijetio je detalj u hodniku Vjesnika: "Razrogačio sam oči"

"Zagreb je rušenjem Vjesnika izgubio jedan od svojih simbola. Ta stakla i odrazi činili su ga prepoznatljivim iz gotovo svakog dijela grada. Bilo je dovoljno pogledati prema njemu i odmah ste znali da je to Vjesnik. Nije to bio neki bezlični neboder, nego veliko ogledalo grada", rekao je Radovanović.