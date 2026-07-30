KRITIKE PRAVOBRANITELJICE
Nakon sedam mjeseci kućnog pritvora: Na slobodu pušteni maturanti osumnjičeni za palež Vjesnika
Dvojica maturanata osumnjičenih za izazivanje požara u neboderu Vjesnika puštena su iz istražnog zatvora u domu. Odluku o ukidanju mjere donijelo je sudsko vijeće Općinskog suda na prvoj glavnoj raspravi održanoj sredinom srpnja.
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Odvjetnik prvoosumnjičenog Ivan Orešković rekao je da je Državno odvjetništvo uložilo žalbu na tu odluku te da se čeka odluka višeg suda.
I odvjetnik drugoosumnjičenog Petar Barbir potvrdio je da su obojica puštena na slobodu odlukom suda donesenom 16. srpnja.
Mladići su nakon uhićenja proveli 40 dana u istražnom zatvoru u Remetincu, a potom sedam mjeseci u istražnom zatvoru u vlastitom domu, tijekom kojeg nisu smjeli napuštati stan niti pohađati nastavu, javlja Kristina Čirjak za RTL.
Jedan nije uspio položiti maturu u roku
Prema riječima njihovih odvjetnika, jedan od osumnjičenih za palež Vjesnika zbog dugotrajne mjere nije uspio na vrijeme položiti sve ispite te će državnu maturu polagati u jesenskom roku. Drugi je četvrti razred završio kod kuće, gdje su mu djelatnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih omogućili polaganje mature, nakon čega je upisao fakultet.
Kritike pravobraniteljice za djecu
Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić ocijenila je da je mladićima bilo uskraćeno pravo na obrazovanje te izrazila nadu da će se ubuduće mjere određivati razmjerno kaznenom djelu, uz poštovanje prava djece bez obzira na to jesu li počinila kazneno djelo.
Odvjetnici ističu da su od početka predlagali zamjenu istražnog zatvora elektroničkim nadzorom, no sud je njihove prijedloge odbijao. Smatraju da ne postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela te da nema razloga da mladići vrijeme do završetka suđenja provode u pritvoru.
O žalbi Državnog odvjetništva odlučit će Županijski sud u Zagrebu.
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