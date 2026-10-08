izjava gradonačelnika
Što je smrdjelo u Zagrebu? Tomašević odbacio jednu od teorija
Zasad ni jedna relevantna državna i gradska institucija koje je kontaktirao Grad Zagreb nije mogla utvrditi što bi bio uzrok neugodnih mirisa u gradu koje su građani prijavljivali zadnjih nekoliko dana, rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u četvrtak.
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"Ono u čemu se većina stručnjaka slaže jest da je tome u svakom slučaju doprinio nedostatak strujanja zraka u zadnjih dva tjedna što je dosta neuobičajeno za ovo doba godine", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.
Odbacio je mogućnost da je problem u zdencima na odlagalištu otpada Jakuševec. "To je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalištu Jakuševec već deset dana", rekao je.
Tomašević je kazao da je odmah kontaktiran i Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" koji je u srijedu izvijestio da nije upoznat s informacijama o pojavi intenzivnog neugodnog mirisa koji se u utorak poslijepodne i navečer osjećao u više dijelova Zagreba.
Ponovio je da su uz gradske kontaktirali i državne institucije te za sada nitko od njih ne može utvrditi što bi bio uzrok tog neugodnog mirisa.
"Što se tiče same kvalitete zraka, vrijednosti lebdećih čestica PM 2,5 i PM 10 su bile povišene zadnjih nekoliko dana, zbog toga što, ponavljam, strujanja zraka nije bilo dva tjedna. To se sada meteorološki mijenja danas, sutra itd. I niz drugih hrvatskih gradova ima ovih dana zrak lošije kvalitete, međutim to ne objašnjava ovo što ste me pitali - a to su neugodni mirisi", izjavio je Tomašević novinarima.
Neugodan miris građani su prijavljivali medijima u više dijelova Zagreba, najviše na području istočnog i središnjeg dijela grada, a dojave su također stizale i iz zapadnih i južnih četvrti.
Građani su ga opisivali kao miris gnoja, bitumena, pokvarenih jaja, smeća i izmeta.
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