Što je smrdjelo u Zagrebu? Tomašević odbacio jednu od teorija

"Što se tiče same kvalitete zraka, vrijednosti lebdećih čestica PM 2,5 i PM 10 su bile povišene zadnjih nekoliko dana, zbog toga što, ponavljam, strujanja zraka nije bilo dva tjedna. To se sada meteorološki mijenja danas, sutra itd. I niz drugih hrvatskih gradova ima ovih dana zrak lošije kvalitete, međutim to ne objašnjava ovo što ste me pitali - a to su neugodni mirisi", izjavio je Tomašević novinarima.