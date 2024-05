Što sve gubi SDSS? Mamić: “Sve će im biti nadoknađeno, ima puno načina”

Podijeli :

Tomislav Miletić/PIXSELL

Nekoliko je gubitnika ovih parlamentarnih izbora, a najvećim se čini SDP koji ni treći put zaredom nije došao u priliku formirati vladu. Nominalno gledajući, najveći gubitnik je SDSS jer ispada iz vlade u kojoj je do sada sudjelovao.

Ispadanje SDSS-a koji je već u sedmom izbornom ciklusu zaredom osvojio sva tri mandata namijenjena srpskoj manjini, bilo je uvjetovano ulaskom Domovinskog pokreta u vladajuću koaliciju. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u srijedu je u programu N1 kazao da je ta odluka zapravo bila njihova.

“SDSSS je donio odluku da neće s DP-om. Nisu oni spriječili SDSS, nego je SDSS od početka imao takav stav”, kazao je.

Koje sve pozicije gubi SDSS?

SDSS će time trpjeti itekako mjerljivu političku štetu. Gube, naime, dosadašnje potpredsjedničko mjesto u Vladi koje je obnašala Anja Šimpraga. Imali su i dvoje državnih tajnika – Milu Horvata u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Spomenku Đurić u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU-a. Usto vjerojatno ostaju i bez niza mjesta u državnim uredima, agencijama i državnim poduzećima.

Neće moći računati niti na dosadašnju veliku zastupljenost u saborskim odborima. Njihova zastupnica Dragana Jeckov u prošlom je sazivu bila je u četiri saborska odbora, a Pupovac i Boris Milošević u trima. S tim da je Pupovac bio predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a Milošević potpredsjednik saborskog Odbora za predstavke i pritužbe.

Izborni zakon neće se mijenjati?

S obzirom na dosadašnje partnerstvo i iskazanu lojalnost, komunikacijska stručnjakinja i politička analitičarka Ankica Mamić smatra da će Andrej Plenković već nekako kompenzirati SDSS-u izostanak iz buduće vlade. To će, kaže Mamić, prvenstveno ostvariti financiranjem, jer u ovoj situaciji SDSS-u ne može osigurati političku vidljivost.

“Ima puno načina da Plenković osigura financiranje onima koji su mu važni. I politička vidljivost je važna, jer kada ste potpredsjednik vlade, ministar ili državni tajnik mediji vas zovu i traže vaše mišljenje. Ali SDSS-ovi zastupnici ionako uvijek budu birani fiksno pa u tom smislu neće trpjeti veću štetu. Ne vjerujem da će HDZ i Domovinski pokret, dok budu u braku, mijenjati izborni zakon jer HDZ-u on odgovara”, rekla nam je Mamić.

“SDSS-u će sve biti nadoknađeno”

SDSS je, dodaje ona, puno izgubio neulaskom u vladu, ali ipak ne onoliko koliko se ovih dana ističe u javnosti.

“Naravno da je bitno jeste li u vlasti formalno ili neformalno, ali taj gubitak za SDSS ipak nije pretjeran i Plenković će im to sigurno nadoknaditi na razne načine. Vidjet ćemo koje”, naglasila je Mamić.

Nakon što je iz vladajuće većine otpao zastupnik DP-a Josip Jurčević, glasovi zastupnika manjina još više će dobiti na težini kako bi se održala što stabilnija većina, ne samo ona rubna od 76 glasova.

“Manjinci su u srijedu poručili da će ipak zajednički djelovati. To znači da će podržavati vladu koliko bude trebalo i u dogovoru s SDSS-om, a ne mimo njih. To što SDSS neće formalno participirati u vlasti i sjediti u prvom redu, za njih jest šteta. Ali, ponavljam, sve će im to biti nadoknađeno. Nemam apsolutno nikakvih dilema oko toga”, kazala je Mamić.

U 20 godina samo jednom nisu podržali vladu

Podsjetimo, od 2003. godine, kada je SDSS postao parlamentarnom strankom, u dva navrata sudjelovao je u vladi. Prvi puta od 2007. do 2011. u mandatu Ive Sanadera, koji je nakon njegove ostavke privela kraju Jadranka Kosor. Tada je jedan od poptpredsjednika Vlade bio SDSS-ovac Slobodan Uzelac. Drugi puta SDSS je participirao u ovoj Plenkovićevoj vladi čiji mandat sada istječe.

Nakon izbora 2003. i 2016. kada je vladu također formirao HDZ te nakon izbora 2011. kada je na vlasti bio SDP s partnerima, SDSS nije participirao u vladi, ali joj je davao potporu iz Sabora. Jedino je 2016. godine, tijekom kratkog mandata vlade Tihomira Oreškovića koju su činili HDZ i Most, SDSS ostao u oporbi.

