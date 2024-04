Što u programima nude manje stranke? Od ukidanja HZZO-a do obveze izlaska na izbore

Podijeli :

Državno izborno povjerenstvo objavilo je da su od 163 liste na parlamentarnim izborima, 71 samostalno predložile političke stranke, 92 su koalicijske, dok su dvije liste predložili neovisni kandidati.

Već je poznato što u predizbornoj kampanji nudi pet najjačih stranaka i njihovih koalicija koje su u središtu pažnje javnosti jer odskaču u anketama i najveći su favoriti za sudjelovanje u poslijeizbornom sastavljanju parlamentarne većine i formiranju vlade.

No, uz HDZ, SDP, Domovinski pokret, Most i Možemo! te njihove partnere, na parlamentarnim izborima natječe se još dvadesetak političkih stranaka i koalicija. Uglavnom se zna gdje su one ideološki i svjetonazorski pozicionirane na političkom spektru, no manje je poznato što nude u svojim programima. Donosimo kratak pregled programa manjih stranaka i koalicija koje na parlamentarne izbore 17. travnja izlaze u pet i više izbornih jedinica. Poredali smo ih abecednim redom.

AKCIJA ZA PROMJENE – AGRARNA STRANKA

Koalicija ove dvije stranke izlazi na izbore u I., II., V., VII. i IX. izbornoj jedinici. Lani osnovanu stranku Akcija za promjene predvodi šibensko-kninski župan Marko Jelić tvrdeći kako se stranka “ne bavi” ideologijom i svjetonazorom. Žele olakšati organiziranje referenduma, osnažiti poduzetnike, decentralizirati upravu, zaštititi granice, uvesti nove demografske mjere i reformirati zdravstvo. Najavljuju da će izgraditi sveučilišnu bolnicu u Blatu u Zagrebu i ukinuti liste čekanja u zdravstvu, liječnicima i medicinskom osoblju podignuti plaće, a umirovljenicima osigurati 13. i 14. mirovinu te obveznu božićnicu i uskrsnicu. Osnovali bi Fond za demografiju, a državnim, županijskim i gradskim tvrtkama nametnule obvezu izdvajanja 10-15 posto godišnje dobiti u taj Fond. Žele stati na kraj betonizaciji i divljoj gradnji uz obalu.

Agrarna stranka, pak, zagovara suverenitet u proizvodnji hrane, revitalizaciju ruralnog prostora, jačanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kreiranje demografske politike i njezino usklađivanje s poljoprivrednom politikom.

AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA

A-HSP samostalno izlazi na izbore u svim izbornim jedinicama. Na mrežnim stranicama stranke među ostalim stoji da se zalažu za lustraciju političara i gospodarstvenika koji su opljačkali Hrvatsku i nekoć bili u UDB-i i KOS-u. One koji rade protiv nacionalnih interesa protjerali bi iz Hrvatske i oduzeli im državljanstvo. Zalažu se i za ukidanje ovrha i blokada tekućih računa te otpis dugova. Deratificirali bi Istanbulsku konvenciju te ukinuli finaciranje LGBT udruga. Uveli bi obvezu izlaska na izbore, nacionalnim manjinama bi ukinuli ulazak u Sabor po sadašnjem modelu te raspisali referendum o izlasku Hrvatske iz EU. “Za dom spremni!” uveli bi kao obvezan vojnički pozdrav.

FOKUS-REPUBLIKA

Ove dvije stranke na izborima nastupaju u koaliciji, izlaze s listama u svim izbornim jedinicama, a fokusirane su na smanjenje poreza. Ukinule bi PDV na kupnju ili gradnju prve nekretnine, uvele minimalni PDV i trošarine na režije, energente i javni prijevoz, a stope poreza na dohodak smanjile na 0 i 10 posto.

“Ako se u propisanom roku ne dobije usluga u javnom zdravstvu građani će moći o trošku HZZO-a (po istim cijenama kao i u javnim ustanovama) liječiti se u privatnom sektoru”, stoji u njihovom programu.

Uveli bi i 13. mirovinu te povećali izdvajanja za II. mirovinski stup na 7 posto, a za 13 posto smanjili izdvajanja za I. stup. Također, ukinuli bi i zabranu rada nedjeljom uz povećanje zakonskog minimuma za rad praznicima i nedjeljom na 100 posto. Ukinuli bi i obvezu plaćanja pretplate HRT-u.

HSP-HRVATSKO BILO-HDSS

HSP, nedavno osnovano Hrvatsko bilo i Hrvatska demokratska seljačka stranka za ove izbore su okupljene u koaliciju “Za domovinu” i imaju svoje liste u svim izbornim jedinicama. U središtu njihovog programa je zaustavljanje negativnih demografskih trendova, povratak onih koji su proteklih godina iselili iz Hrvatske te povratak djece i unuka davnih iseljenika.

Zbog manjka radne snage, zagovaraju i poticanje useljavanja ljudi iz trećih zemalja koje su tradicijom, vjerom i mentalitetom slične Hrvatskoj. Zauzimaju se za manje oporezivanje rada, veće plaće te vraćanje dostojanstva hrvatskim braniteljima i umirovljenicima. Zagovaraju i izmjene izbornog zakona i obvezu izlaska na izbore.

ODLUČNOST I PRAVEDNOST

Stranka koju je osnovala zastupnica iz prošlog saziva Sabora Karolina Vidović Krišto, u svome izbornom programu zalaže se za pravedni porezni sustav, niže poreze i njihovu efikasniju naplatu. OIP bi reformirao zdravstveni sustav ukidanjem HZZO-a “kao relikta bivšeg komunističkog sustava” te organizirao zdravstveno osiguranje na tržišnim osnovama sa zajamčenom razinom zdravstvene zaštite za svakog osiguranika. U programu ističu i da Hrvatska treba biti odgovorna i lojalna članica Europske unije i zalagati se za temeljne vrijednosti utemeljitelja EU-a.

RADNIČKA FRONTA

Stranka koja je u prošlom sazivu po prvi puta bila zastupljena u Saboru na ove izbore ide samostalno u svim izbornim jedinicama osim XI. (za dijasporu) s programom sažetim u “šest beskompromisnih točaka”. Prva je donošenje proradničkog Zakona o radu s dva slobodna dana u tjednu za sve radnike te sigurnim, kvalitetnim i dobro plaćenim radnim mjestima. Druga je vraćanje Zakona o ispitivanju porijekla imovine te vraćanje nezakonito stečene imovine. Treća točka je oporezivanje najbogatijih. Četvrta – vraćanje kvota za uvoz strane radne snage. Peta “beskompromisna točka” RF-a je reindustrijalizacija. A šesta – odvajanje javnog od privatnog zdravstva, što podrazumijeva prestanak financiranja privatnih bolnica, osuvremenjivanje javnih bolnica te ukidanje dvojnog rada u zdravstvu.

SOCIJALDEMOKRATI

Stranka nastala raksolom unutar SDP-a, koja je kraj prošlog saziva Sabora dočekala s najvećim oporbenim klubom zastupnika, na izbore ide predvodeći koaliciju Naša Hrvatska u kojoj su još Hrvatski laburisti i Demokrati, a u nekim jedinicama IDS i PGS. U svome opširnom programu zagovaraju radikalnu promjenu političke i upravljačke paradigme i razvijeno gospodarstvo koje se ne bi oslanjalo samo na turizam. Hrvatska, kažu, mora doći na barem 90 posto prosjeka BDP-a Europske unije.

Među ostalim, kažu u programu, već na prvom proračunu povećali bi mirovine za 30 posto čime bi prosječna mirovina odmah narasla za 166 eura. Majkama na porodiljnom dopustu osigurali bi neto plaću u 100-postotonom iznosu i osigurali besplatan smještaj u vrtićima za svako dijete.

STRANKA IVANA PERNARA

Stranka nekadašnjeg saborskog zastupnika Živog zida izlazi na izbore s listama u svih jedanaest izbornih jedinica. Njen osnivač je kao glavnu točku programa istaknuo “osvajanje saborskih privilegija za običnog malog čovjeka, a ne samo za karijerne političare”, što po njemu podrazumijeva i uživanje u kavi za 60 centi u saborskom kafiću.

SIP se također bori za legalizaciju indijske konoplje, slobodu govora i pravo izbora kada je riječ o cijepljenju djece. Žele spriječiti i nadomještanje iseljenih Hrvata stotinama tisuća stranih radnika.

UMIROVLJENICI ZAJEDNO

Koalicija Umirovljenici zajedno – Politička platforma, koju čine Stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno i Demokratska stranka umirovljenika ima vrlo kratak i konkretan program s tri ključne točke. Prva je da mirovina iznosi 75 do 80 posto prosječne plaće kroz 10 najboljih godina radnog staža ili za posljednjih pet. Druga je ukidanje penalizacije nakon navršenih 65 godina života. Treća je potpuno usklađivanje mirovina s inflacijom. Na izborima će nastupiti u svim izbornim jedinicama, osim XI. za dijasporu.

