Štrajkaši ministru otpjevali bećarac: “Blago tebi, Malenica brate…”

Uoči sastanka Sindikata državnih službenika i namještenika s ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom ministru su poručili su da od štrajka neće odustati do ispunjenja njihovih uvjeta.

Među ostalim traže da se plaće podignu za 400 eura neto, kako bi dosegnuli plaću od tisuću eura.

“Imamo podršku sudaca, sad je stigla informacija s terena da je 3500 ljudi pristupilo štrajku, moguće da je i više. Velik je odaziv, podrška sudaca je prisutna, obavljaju se oni poslovi koji su nužni, kako smo i najavili da se definiraju. Evo, sve je pod kontrolom”, rekla je Iva Šušković iz Sindikata.

“Blago tebi, Malenica brate, ne kupuješ hranu ti na rate… Pala mjera, presuda se piše, pravosuđe kao jedan diše”, pjevali su štrajkaši.

Podsjetimo, Vlada i predstavnici velikih sindikata postigli su dogovor po kojem se povećavaju plaće za 219.000 državnih i javnih službenika. Porasla bi plaća za 100 eura onima koji imaju najmanje plaće, to su ljudi s koeficijentima 0.631 do 1.111. Neto za 80 eura bi rasla plaća onima s koeficijentima od 1.111 do 1.530, a za 60 eura onima s koeficijentom od 1.530 do 1.867.

“Na taj način bismo im pomogli da se nose s ekonomskim i socijalnim izazovima. Ova odluka bi se već primjenjivala za plaću u lipnju, a isplaćivala bi se u srpnju”, rekao je premijer Andrej Plenković.

