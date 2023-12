Tko će voditi Ministarstvo gospodarstva? “Čovjek čija je glavna osobina politička lojalnost”

Podijeli :

Politolog Berto Šalaj u Newsroomu N1 televizije razgovarao je s Ankom Bilić Keserović o svojevrsnom zatopljenju odnosa Pantovčaka i MORH-a, nakon što je u upražnjenu fotelju Marija Banožića sjeo Ivan Anušić.

Šalaj kaže kako smatra da je premijer u pravu kad kaže da se neće ništa bitno promijeniti. “Mi već dugo vremena imamo problem dvoglave izvršne vlasti, imamo predsjednika i Vladu koji su suodgovorni, i kad vam se nađu na čelu profili kao Plenković i Milanović, onda je zahlađenje neizbježno. Tu nema nevinih, mi možemo procjenjivati tko je odgovorniji, ali ta činjenica dvoglavosti izvršne vlasti, naročito kad su iz različitih opcija ih potiče na sukobljavanje”, govori Šalaj.

“Sve što se događa nakon odlaska Banožića će smiriti stvari u području obrambene politike. Anušić ima ograničene ovlasti. Ako vidimo da se u pitanju vanjske politike ništa ne mijenja… Nisam dobar prognozer političkih prilika, ali rekao sam prije dvije godine da će se sukobi nastaviti i oni se neće smiriti do izbora. Iluzorno je očekivati da se smire. Zanimljivo je pratiti koliko će se Anušić izboriti za samostalnost i dobre odnose s predsjednikom, ali ne vidim da će biti poboljšanja između predsjednika Republike i Vlade”, govori.

Šalaj se osvrnuo i na aferu Mreža, kaže kako ta afera ima niz krakova. “Od toga kakva je pozicija medija i kako se oni financiraju, do ove vrlo zanimljive političke reakcije. Vidjeli smo promptnu reakciju premijera koji je smijenio Filipovića, za kojeg je ranije imao laude. I na njegovo mjesto stavio osobu bez iskustva u tom polju. Ali to nije neobično jer je to reakcija na ono što se dogodilo, a to je politička izdaja. Na čelo ministarstva sad dolazi čovjek čija je glavna osobina politička lojalnost. Mi znamo da je on i 2016. bio na tragu politike premijera Plenkovića i on je odabir koji pokazuje što Plenković cijeni, a to je ta politička lojalnost.”

“Rijetko su stvari crno-bijele. Naravno da bi premijer htio imati ljude i koji su politički lojalni i eksperti za neka područja. Nijedan ozbiljan stručnjak neće preuzeti Ministarstvo gospodarstva bez svojih ljudi u ovom trenutku. Za neku drugu vladu će se tražiti ljudi drugih profila, ali on sada mora imati čovjeka kojem mora apsolutno vjerovati. Ova priča mora imati kazneni nastavak, ne znamo ispituje li to DORH, na koji način i kada će reagirati”, objašnjava.

Šalaj smatra i da HDZ još nije donio odluku o tome kad će se održati parlamentarni izbori, ali ne smatra to izgovorom za oporbu. “Oporba mora biti spremna, ne smije im biti izgovor to što ne znaju kad”, govoiri Šalaj koji smatra i kako će HDZ biti relativni pobjednik izbora, a što više mandata dobije, bit će mu lakše sastaviti vladu i istodobno izbjeći Domovinski pokret u njihove zahtjeve.

“Oporba se mora ujediniti ako želi imati šanse”, govori i dodaje kako je teško očekivati da će HDZ na narednim izborima ostvariti isti broj mandata kao na prošlim izborima.

