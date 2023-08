Tomašević: Do sada 5.200 prijava štete, rok do 7. kolovoza

Podijeli :

N1 / Ilustracija

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak kako su do sada zaprimili 5.200 prijava štete od građana nakon olujnog nevremena, a s obzirom na to da rast prijava usporava, zaprimat će ih do 7. kolovoza kako bi što prije mogli imati konačnu procjenu štete.

Do sada je obrađeno oko 2.600 prijava. Na temelju procjene štete ići će se u proceduru rebalansa gradskog proračuna te prijedlogu prema Vadi vezano za pomoć iz državnog proračuna, rekao je Tomašević.

Na konferenciji je istaknuto kako je u roku od pola sata ispravljena greška u aplikaciji za prijavu štete koja je u kratkom periodu osobama koje su podnijele prijavu, omogućila uvid u podatke drugih prijavitelja, a koja je nastala jer je aplikacija razvijena u vrlo kratkom roku kako bi što prije bila dostupna građanima.

Govoreći o sastanku s ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac i gradonačelnikom Splita Ivicom Puljkom na temu gradskih stadiona, Tomašević je rekao kako su najviše razgovarali o modelu.

Trebat će im neko vrijeme da vide na koji način mogu ukomponirati doprinos grada vezano za zemljište, doprinos države vezano za sredstva iz proračuna te privatni kapital koji bi uložio u izgradnju novog maksimirskog stadiona, a koji bi imao i određene prateće sadržaje koji bi bili komercijalno isplativi, poput trgovačkih i poslovnih objekata, garaže i potencijalnog hotela.

Troškovi izgradnje sada se procjenjuju na oko 70 i 100 milijuna eura.

“Gotovo smo u potpunosti završili program za arhitektonsko-urbanistički natječaj, radimo i dalje s Vladom na raščišćavanju imovinsko-pravnih odnosa za zemljište na Maksimiru, tu smo u završnoj fazi u razgovorima sa Zagrebačkom nadbiskupijom, a radit ćemo i reviziju studije izvodljivosti koja će pokazati financijsku održivost te cijele konstrukcije”, rekao je Tomašević.

Otvoreno novo reciklažno dvorište

Tomašević je utorak otvorio reciklažno dvorište u Gradskoj četvrti Podsused – Vrapče kojim se još više unapređuje sustav gospodarenja otpadom u Zagrebu. Radi se o najvećem i najmodernijem fiksnom reciklažnom dvorištu u Zagrebu, površine 5500 metra kvadratna, kojem gravitira 45.000 građana.

Ukupna vrijednost projekta je 1.226.694,21 eura, a oko 50 posto financirano je iz EU fondova putem Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva gospodarstva.

Reciklažno dvorište radit će svaki dan u tjednu i u njega je moguće besplatno odložiti 42 vrste otpada, od toga su neke standardne, a neke vrste otpada koji se smatra opasnim ili problematičnim.

Kako to tvrtke ne bi zloupotrebljavale, građani trebaju pokazati svoj račun od Holdinga, odnosno Čistoće ili aplikaciju Razvrstaj MojZG.

Tomašević je dodao kako se od istog razdoblja prošle godine udvostručio broj korisnika reciklažnih dvorišta, ali i kako ima mjesta za napredak s obzirom na to da prema procjenama 20 posto kućanstava koristi reciklažna dvorišta.

Do sada je izdano 3.347 kazni

Također, na konferenciji je istaknuto kako je, otkad je krenuo novi model naplate i odvoza otpada, izdano 3.347 ugovornih kazni, od kojih se na kućanstva, odnosno na fizičke korisnike odnosi 929 kazni, a na poslovne korisnike 2418.

Također, gradonačelnik je rekao kako je prošli tjedan potpisao akt koji je tražila Agencija za zaštitu osobnih podataka vezan za korištenje videonadzora za pomoć u sprečavanju i kažnjavanju onih koji se ne drže pravila vezanih za gospodarenje otpadom pa će se videonadzor ponovno moći koristiti u budućnosti.

Najavio je kako će u rujnu imati neke novosti vezane za sustav kontrole, kažnjavanja i gospodarenja otpadom.

Odgovarajući na pitanje o odvozu glomaznog otpada i ilegalnim odlagalištima, Tomašević je rekao kako se ne slaže da je situacija gora nego ikad te poručio kako je ključno, a o čemu su razgovarali s resornim ministarstvom, da se povećaju kazne kako bi se spriječilo ilegalno odlaganje otpada.

“Firme koje zarađuju na tome da ilegalno odlažu otpad ne bi smjele biti kažnjene s ovako malim kaznama kao da se radi o nekakvim komunalnim prekršajima, a ne zapravo o čistom kriminalu”, rekao je.

Pri tome je građane podsjetio kako dva puta godišnje mogu besplatno naručiti odvoz glomaznog otpada, a kojeg će onda Čistoća umjesto njih odvesti u reciklažno dvorište.

Na konferenciji je također istaknuto kako se odvoz smeća odvija prema rasporedu i da nema slučajeva gdje nisu nekakav otpad odvezli do te mjere da bi uzrokovao zarazu.

