Tomašević: Imam nula povjerenja u DORH kad na njegovo čelo dođe Turudić

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet održavali su press konferenciju. Nakon što su predstavili proširenje usluga za osobe s autizmom, "Projekt Zagreb" koji podrazumijeva obnovu zagrebačke vodovodne mreže.

Govoreći o ilegalnom odlaganju otpada Tomislav Tomašević je rekao:

“Bilo kakva sfera prekršajne odgovornosti neće riješiti problem, to je kriminal. Firme zarađuju da ilegalno odlažu. To nisu građani nego firme koje se time bave i to su kaznena djela protiv okoliša koja se u Hrvatskoj procesuiraju kao prekršaj. Dok je to prekršaj, ništa se neće promijeniti. Ovo ne rade građani, to nisu komunalni prekršaji nego uhodani biznis koji treba tretirati kao kriminal.”

“Koje su ovlasti komunalnog redarstva u odnosu na bilo koje državne institucije”, pitao je i dodao: “On ne smije gotovo ništa. Može prijaviti nadležnim institucijama, ne može fizički nikoga spriječiti da bilo što radi. Bez države i strožih kazni i da se to tretira kazneno dijelo, ništa se neće promijeniti. Više puta sam razgovarao s više ministara na tu temu, govorio da se mora promijeniti zakon, zasad nema sluha, nadam se da će biti nakon izbora. Otpad zbrinjavamo na legalnim odlagalištima, a i zato radimo Centar za gospodarenje otpadom da do 2028. nema više ni Jakuševca. Ilegalno odlagalište imamo i na istoku na Peščenici, grad plaća Čistoći da to riješi.”

Na pitanje zašto je odbijen prijedlog da se radi kontrola, da se vidi kome se predao otpad, Tomašević je objasnio: “Otvorili smo reciklažno dvorište za građevinski materijal u Resniku, tamo se reciklira. Ali tamo ne možemo odlagati otpad koji nema veze s obnovom od potresa, ali samo tražili dozvolu Ministarstva i za to.”

Govoreći o problemima pravosuđa i konkretnim slučajevima Tomašević je još dodao: “Bivši direktor Zagrebačkih Otpadnih Voda pravomoćno je osuđen za izvlačenje novca za neke građevinske radove. Visoki kazneni sud u kojem je izvjestitelj bio Ivan Turudić, smanjio je kazne zatvora, a jedan od razloga je preveliki protok vremena. Imam nula povjerenja u DORH kad na njegovo čelo dođe Turudić.”

Govoreći o planu Grada za bolnicu sv. Duh rekao je: “Čekamo odluku Ustavnog suda je li zakon, koji nam je oduzeo upravljanje našom imovinom, u skladu s Ustavom. To je naša imovina, ali ne možemo više upravljati s njom. Ni druge županije nisu potpisale te sporazume, nije ni Zagreb. Mi smo u Skupštini u listopadu uputili na Ustavni sud zahtjev za ocjenu ustavnosti. Kad predstavničko tijelo uputi ocjenu ustavnosti, Ustavni sud bi to trebao riješiti u roku od 30 dana, a to se nije dogodilo, mi smo u travnju. Dok Ustavni sud ne da pravorijek, ne mislimo potpisivati sporazum.”

Na pitanje oko promjene zakona o inkluzivnom dodatku za osobe s invaliditetom i pitanja mnogih zar više nemaju pravo na naknadu od Grada, Danijela Dolenec je rekla:

“Ne radi se o odluci koja bi oštetila osobe s invaliditetom. Slijedom Zakona o socijalnoj skrbi Zagreb pruža ili osobnu invalidninu ili dodatak za njegu i pomoć u kući, to dobija 18.000 korisnika. S obzirom na izmjene zakona koji mijenja obuhvat, razrede i slično, mi se moramo uskladiti, ali zato nam trebaju svi podaci što još uvijek nemamo. U najskorijem roku ćemo se uskladiti, čim dobijemo sve podatke.”

