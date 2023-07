Tomašević: Raskid ugovora s PPD-om bi nas koštao 200 milijuna eura penala

Podijeli :

N1

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u petak da Gradskoj plinari Zagreb - Opskrbi (GPZO), koja s Prvim plinarskim društvom (PPD) ima važeći ugovor po kojemu trenutno kupuje plin po višim cijenama, nije opcija da raskine taj ugovor jer bi morala plaćati penale.

“Da raskinemo ugovor s PPD-om, trebali bismo plaćati penale od 200 milijuna eura, što nije opcija”, rekao je Tomašević na konferenciji za medije u Tehničkom muzeju.

Osvrnuo se time na medijske natpise vezane uz aferu kupnje viškova plina od HEP-a. Prema sada ukinutoj uredbi, HEP je bio dužan kupovati od Ine plin po cijeni od oko 47 eura po megavat satu, a onda ga prodavao po cijeni od prosječno 10 eura po megavatsatu jer mu je bio višak. Prema pisanju medija, taj plin u lipnju je kupio i PPD, s kojim GPZO ima važeći ugovor za kupnju plina za opskrbu kućanstava, i to po cijeni od 106 eura po megavat satu.

Tomašević je istaknuo da je problem za GPZO, koji plinom opskrbljuje 70 posto kućanstava u Hrvatskoj, nastao još u travnju, kada je Vlada, u strahu od rasta cijena plina, donijela novu formulu za izračun cijene plina.

“Vlada je tom uredbom promijenila formulu za izračun cijene plina, no to je postao problem za GPZO koji je plin od PPD-a nabavljao po staroj formuli”, rekao je Tomašević istaknuvši da su iz Možemo! tada dali političku podršku takvoj odluci. No, istaknuo je i da su tada Vladu upozorili o potrebi obeštećenja opskrbljivača, koji su plin prema sklopljenim ugovorima, nabavljali po staroj formuli HERA-e za izračun cijene.

“I zato je moralo doći do uredbe po uzoru na Sloveniju, u kojoj se onim opskrbljivačima i dobavljačima, koji mogu dokazati da su kupili cijeni po staroj metodologiji, da ih se obeštećuje samo za tu razliku jedino ako pokažu ugovore i dokažu da su kupili plin po skupljoj cijeni”, istaknuo je Tomašević i pozdravio takvu odluku Vlade.

O izdavanju obveznice Zagrebačkog holdinga u iznosu od 305 milijuna eura rekao je da se radi o refinanciranju obveznice iz 2007., čiji je novac odavno potrošen. “Kamatna stopa je niža od očekivane, ispod pet posto, a zadovoljan sam i interesom ulagača”, rekao je.

Riječ je o prvoj obveznici javnog sektora koja je povezana s održivošću. Ima ciljeve povezane s održivim razvojem, s vodoopskrbom, s gospodarenjem otpadom, gospodarenjem otpadom, proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora energije, istaknuo je.

Nina Čalopek nova ravnateljica KD Vatroslava Lisinskog

Tomašević je izvijestio i da je u četvrtak donio odluku o imenovanju Nine Čalopek za novu ravnateljicu Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, odbacivši napise medija po kojima je ta odluka suprotna mišljenju Upravnog vijeća koje je najbolje ocijenilo program Kristine Bukojević Flegar.

Poručivši da je odabrani program ipak bio bolji, gradonačelnik je rekao da je Čalopek predložila četverogodišnji program koji je razvojan, kreativan i inovativan, u kojemu centralno mjesto zauzima kulturno-umjetnički program baziran na glazbi, ali i usmjeren na otvaranje Lisinskog široj zajednici.

Dodao je da je to imenovanje u skladu sa zakonom, jer UV samo donosi prethodno mišljenje, ali da je imenovanje na gradonačelniku.

Izvijestio je i da je imenovao Sanjina Mihelića za novog ravnatelja Muzeja za umjetnost i obrt.

