Tomašević: Situacija u ZET-u urgentnija nego u Holdingu

Na pitanje tko bi trebao pokrenuti sanaciju šume Ježdovec, gdje je dio ilegalno odloženog otpada na državnom, dio na gradskom, a dio na privatnom zemljištu, Tomašević je rekao da se sanacija priprema, ali da se ne može provoditi dok ne prestane ilegalno odlaganje otpada. Riječ je, upozorio je, o organiziranom kriminalu koji ondje traje više od dva desetljeća.