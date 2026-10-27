BEZ KOLEKTIVNOG UGOVORA
Tomašević: Situacija u ZET-u urgentnija nego u Holdingu
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u utorak je upozorio da je u ZET-u "urgentnija situacija" nego u Holdingu, jer u ZET-u kolektivni ugovor nije na snazi, nego se trenutačno isplaćuju plaće i druga materijalna prava jednostranom odlukom Uprave ZET-a.
Tomašević je rekao da pregovori o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u traju, ali da se ne mora o svakom detalju sa sastanaka izvijestiti javnost.
"Mislim da je to svima u interesu. Kad će biti nešto za informirati, onda će o tome izvijestiti i sindikati i gradsko poduzeće ZET", rekao je gradonačelnik Tomašević na redovnoj konferenciji za novinare.
Što se tiče Zagrebačkog holdinga, Tomašević je rekao da pretpostavlja da će sindikati i Uprava uskoro krenuti u pregovore za sklapanje novog kolektivnog ugovora jer je stari na snazi do kraja ove godine.
Jakuševec dobio novi četverogodišnji ugovor
Komentirajući novi četverogodišnji ugovor za odlagalište otpada Jakuševec, kojim je povećan broj tona, gradonačelnik je odgovorio da je riječ o okvirnom sporazumu.
"Koliko će na kraju biti isplaćeno ovisi o količinama koje će biti", rekao je Tomašević, koji je potvrdio da su cijene nešto povećane, pripisavši to općoj inflaciji.
Dodao je kako su povećani i zahtjevi prema izvođačima jer su nakon odrona podignuti standardi sanacije i konkretnog održavanja, pa je time povećan i obujam radova.
Najbitnije je, istaknuo je Tomašević, da je riječ o četverogodišnjem okvirnom sporazumu i da se nada da je ujedno i posljednji.
Tomašević se nada da privatne tvrtke više neće upravljati odlagalištem
Zato je, kaže, ključno što prije izgraditi Centar za gospodarenje otpadom. Tada više neće biti potrebe za privatnim tvrtkama koje upravljaju odlagalištem i održavaju ga, niti će dobar dio otpada koji građani odvoje na kraju prolaziti kroz oporabu privatnih tvrtki.
Grad je za građenje, održavanje i upravljanje podsustavima odlagališta otpada Jakuševec odabrao zajednicu ponuditelja predvođenu tvrtkom HIS iz Donje Višnjice, s ponudom od 48,97 milijuna eura bez PDV-a. Iste su tvrtke odlagalištem upravljale i prethodne četiri godine.
Ponuda zajednice, u kojoj su uz HIS kao nositelja još i Eko-Flor Plus iz Oroslavja te zagrebačke tvrtke C.I.A.K. i Tigra, bila je jedina pristigla na natječaj.
"Sanacija Ježdovca ne može početi dok traje ilegalno odlaganje otpada"
Na pitanje tko bi trebao pokrenuti sanaciju šume Ježdovec, gdje je dio ilegalno odloženog otpada na državnom, dio na gradskom, a dio na privatnom zemljištu, Tomašević je rekao da se sanacija priprema, ali da se ne može provoditi dok ne prestane ilegalno odlaganje otpada. Riječ je, upozorio je, o organiziranom kriminalu koji ondje traje više od dva desetljeća.
"Niti su ga gradske vlasti prije, a niti državne vlasti uspijevale riješiti preko 20 godina", upozorio je Tomašević.
Podsjetio je da su u posljednjih pet godina poduzimali različite aktivnosti u sklopu svojih nadležnosti u toj golemoj šumi, kojoj se može prići s različitih strana i u kojoj se otpad desetljećima uglavnom ilegalno odlagao noću.
"To nije posao samo za policiju i inspektorat"
Komunalno redarstvo postavljalo je betonske blokove, koristilo dronove i surađivalo s policijom.
"Međutim, ono ima ograničene ovlasti i više puta sam govorio o tome da se ovdje radi o organiziranom kriminalu", poručio je Tomašević.
"Time se ne mogu baviti samo policija, pa čak ni inspektorat, a kamoli komunalni redari, nego se time moraju pozabaviti i DORH i USKOK. I drago mi je da je u ožujku ove godine uhićen Jakov Matković, kojeg Općinsko državno odvjetništvo tereti za zakopavanje ilegalnog otpada u šumi Ježdovec", rekao je Tomašević.
Ponovno otvoren nadvožnjak na Selskoj cesti
Gradonačelnik Tomašević predstavio je i treći ciklus projekta participativnog proračuna „Daj prijedlog za bolji kvart!”, koji građanima omogućuje da predlažu ulaganja u svojim kvartovima, a potom glasanjem odluče koja će se od njih realizirati.
Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet rekao je da su nakon pet mjeseci završeni zahtjevni radovi na nadvožnjaku na spoju Selske ceste i Zagrebačke avenije te da je ponovno otvoren za promet.
Ukupna vrijednost radova bila je nešto veća od dva milijuna eura bez PDV-a. Korlaet je istaknuo da je sada riječ o de facto novom nadvožnjaku koji je znatno sigurniji.
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