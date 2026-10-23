HDZ napao Sandru Benčić zbog Ježdovca: "Lažljivica ili eko-prevarantica"

Ministrica Vučković na facebooku je napisala da je za Ježedovec, kao i za druge zone sanitarne zaštite, nadležan Grad Zagreb, a zastupnica Benčić odgovorila je da je Vučković odgovorna sanirati Ježdovec "jer se ilegalno odlaganje otpada koje traje desetljećima na tom području događa na zemljištu Republike Hrvatske čija je HDZ-ova Vlada kroz različite institucije godinama upozoravana da se tamo ilegalno odlaže otpad",