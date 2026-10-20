PROBLEM ODLAGANJA OTPADA
Zastoji u reciklažnim dvorištima u Zagrebu. Tomašević: U tjedan dana odvezene 400 tone otpada
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je u utorak neutralnim za Zagreb izdvajanje Velike Gorice s Ivanić-Gradom i još pet općina iz zagrebačke Urbane aglomeracije, istaknuvši da je suradnja s okolnim područjima nužna zbog prometne, obrazovne i okolišne povezanosti.
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„To je odluka Vlade i Grad Zagreb sam definira što će biti Urbana aglomeracija Grada Zagreba i koje ćemo sve jedinice lokalne samouprave u našem okruženju uključiti u to”, rekao je Tomašević odgovarajući na pitanje novinara.
Dodao je da ima logike da Velika Gorica, šesti grad po broju stanovnika u Hrvatskoj, bude sjedište jedne urbane aglomeracije. "Imamo puno manjih gradova koji su sjedišta urbanih aglomeracije u Hrvatskoj u odnosu na Veliku Goricu kad je riječ o broju stanovnika", kazao je Tomašević.
Istodobno je naglasio da se Zagreb ne može promatrati izolirano od Zagrebačkog prstena jer su povezani prometom, obrazovanjem i okolišnim pitanjima. Istaknuo je i važnost suradnje sa Zagrebačkom te Krapinsko-zagorskom županijom, koja je dio Urbane aglomeracije Zagreb.
Nova urbana aglomeracija s 24 grada i općine
Vlada je 9. listopada donijela odluku kojom Velika Gorica izlazi iz Urbane aglomeracije Zagreb i postaje središte novog urbanog područja. Uz Veliku Goricu, ono obuhvaća Ivanić-Grad te općine Kravarsko, Orle, Pisarovinu, Pokupsko i Rugvicu.
Utvrđen je i novi sastav Urbane aglomeracije Zagreb, koja će ubuduće obuhvaćati 24 grada i općine.
Urbana aglomeracija Zagreb ustrojena je 2016. i dosad je obuhvaćala 30 jedinica lokalne samouprave, među kojima i Veliku Goricu te nekoliko okolnih općina.
Tomašević očekuje brzo rješavanje problema u reciklažnim dvorištima
Govoreći o problemima sa zaprimanjem pojedinih vrsta otpada u zagrebačkim reciklažnim dvorištima, Tomašević je rekao da nije upoznat s tim da postoje bitni problemi u sustavu, ali očekuje da se eventualni problemi u nekim reciklažnim dvorištima brzo saniraju.
Kazao je da je moguće da povremeno dođe do zastoja u preuzimanju otpada, napomenuvši kako ima niz vanjskih oporabitelja koji su u sustavu gospodarenja otpadom.
"Mislim da je samo u zadnjih tjedan dana odvezeno preko 400 tona otpada s reciklažnih dvorišta. Tako da očekujem, ako je bilo nekih problema, da se to stabilizira", poručio je Tomašević.
Na pitanje o privremenoj obustavi prikupljanja televizora odgovorio je da bi, prema njegovim saznanjima, to trebalo trajati vrlo kratko.
"Jutarnji list" izvijestio je da posljednjih nekoliko dana građani nailaze na probleme pri odlaganju različitih vrsta otpada u zagrebačkim reciklažnim dvorištima, uključujući glomazni otpad i građevinsku šutu.
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