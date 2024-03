Tonči Tadić tvrdi da postoje dvije kategorije ljudi koji danas idu u politiku

Podijeli :

N1

Nuklearni fizičar s poduljim stažem u politici Tonči Tadić gostovao je u Newsnightu kod Ivana Hrstića gdje su razgovarali o stanju na hrvatskoj političkoj sceni.

U ovom sazivu Sabora koji se raspušta za dva dana očit je pad kvalitete u odnosu na ranije, kaže Tadić i dodaje: “Teško da je bilo gorih od ovog.”

“Imao sam sreću biti vanjski član Odbora za gospodarstvo u ovom sazivu Sabora, a u onom ranijem sam bio za vanjsku politika – mogu izbliza vidjeti pad kvalitete saborskih zastupnika.”

Burno zbog izbornih slagalica, u jednoj stranci bratoubilački rat: “Na račun stranke je kupio BMW”

Tadić je objasnio zašto je, po njegovom mišljenju, došlo do pada kvalitete.

“U ono davno doba kad sam bio zastupnik, prije 20 godina, u sabor su ulazili ljudi koji su prije toga ostvarili sebe u nekom polju – umjetnosti, kulturi, znanosti, tehnologiji, medicini, biznisu… Onda su rekli ‘ok idem svoje životno iskustvo podijeliti s ostalima kroz politiku’, a ako ispadne iz politike zna gdje je, vraća se u svoju struku.”

Sada je situacija potpuno drugačija, smatra Tadić.

“U politici imate puno ljudi kojima je to prva karijera i koji nisu bili nigdje drugdje. Suočeni su s opstankom u Saboru kao solidnom plaćom. Zašto bi netko tko danas ima solidnu karijeru u znanosti, medicini ili u nekom biznisu rekao idem se ja baviti politikom? Samo ako je čovjek doista vojnik stranke pa kaže ok idem sve to žrtvovati da bih ušao u politiku i da bi javnost morala znati tko su mi žena, djeca, u kojem stanju mi je maslinik, tko mi je bio nono, ustaše ili partizani…”

Tadić gleda da postoje dvije kategorije ljudi koji danas idu u politiku: “Vojnici stranke i ekipa koja izvan politike ne znači Bog zna što.”

Lijevo-liberlana koalicija

Tadić komentira kako ne razumije zašto je Grbin okupio koaliciju koju je okupio oko sebe.

“Ti ljudi mu neće donijeti puno. Oni će razvodniti vrlo jasno SDP-ovu političku reformu. Predizborne koalicije se uvijek rade da se čovjek proširi. Dobra predizborna koalicija je bila koalicija Račana i Budiše, SDP i HSLS.

Politički analitičar: Plenković je u sukobu sa samim sobom. Brutalan despot primitivnog ponašanja

Osim želje za ulazak u Sabor, Tadić ne vidi neku drugu zajedničku stvar koja bi povezala Radničku frontu i Fokus.

“Kod većine tih stranaka postoji realna mogućnost da će njihovi zastupnici u određenom trenutku glasati za vladajuću sadašnju ekipu.”

Bez obzira na stanje na lijevo-liberlanoj koaliciji, HDZ nema razloga likovati, ističe Tadić.

“Mislim da bi HDZ-u trebalo biti stalo da ima protiv sebe jaki SDP jer nitko nije bolji trener HDZ-a od jake Socijaldemokratske stranke i obratno. Kvalitetna oporba koja nudi kontra rješenja, koja potiče rasprave, koja ne radi samo to da sruši Vladu ili zamijeni ovog ili onog ministra, a ostalo im nije bitno, nego koja ulazi u cijelu priču sa suštinskim planom i programom.”

Šef Vlade bi trebao s šefom oporbe tu i tamo na kavu

Tadić se prisjetio kako su se nekada ponašali čelnici vodećih stranka u Hrvatskoj.

Evo kako stoje stranke na početku bitke za novi saziv Sabora

“Tuđman je pio kavu s Račanom, a Račan je pio kavu sa Sanaderom. Sanader je poslije pio kavu s Račanom. Onda je došao Milanović, Plenković, Grbin i više nema toga.”

“Mislim da je sasvim normalno da šef Vlade i šef oporbe jednom tjedno, mjesečno, sjednu na kavu ili pelinkovac i prodiskutiraju o nekim temama koje su strateški važne za zemlju, a koje su im zapravo zajedničke. Ali u ovoj nabrijanoj atmosferi, koja loži i dolijeva benzin na vatru iz tjedna u tjedan, ne možete imati suvislu raspravu o bilo čemu.”

Tadić kritizira što trenutno nema dovoljno rasprave o programima. “Nego imate SDP koji najavljuje prosvjedne skupove, umjesto predizborne. Želim kvalificiranu raspravu s idejama, i želim, ljudi moji, dosadnu Hrvatsku.”

Tadić kaže da mu nije žao što je otišao iz politike i da se ne bi vraćao, osim u izvanrednim prilikama.

“Da se dogodi neka potpuna nacionalna katastrofa i da je potreban angažman na nekakvo poboljšavanje zemlje kao takve.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stručnjaci savjetuju: Odmah obrišite ove aplikacije! Mirela i Ivan u Irskoj su već devet godina. Pogledajte kako žive tamo, što rade, kakve su im plaće…