"Toliko ste mi odvratni da vas ne mogu gledati jer ste vi živa slika mog poraza. Da budem iskren, vi ste slika i prilika mog poraza. Vi ste slika i prilika nesreće Srbije. A budući da ste slika i prilika nesreće Srbije, ja ne mogu biti sretan. A znam da će vas to jako usrećiti", poručio je Vučić.