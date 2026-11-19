BURNO U SKUPŠTINI
Vučić: Podnijet ću ostavku jer ste mi toliko odvratni da vas ne mogu gledati, vi ste živa slika mog poraza
Šef zastupnika naprednjaka u Skupštini Srbije Aleksandar Vučić burno je reagirao na izlaganje Jove Bakića o aferama odlazećeg režima te je predsjednika zastupničkog kluba Studentske liste nazvao "lažljivcem" i "kriminalcem" koji je "sam po sebi brlog".
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"To što ste histerično vikali i urlali slika je i prilika vaše nemoći. Sad ću dokazati kakav ste lažljivac i kriminalac", poručio je Vučić u odgovoru na Bakićev govor u kojem je SNS nazvao "političkim krilom organiziranog kriminala".
Vučić je optužio Bakića da se ponaša kao vrhunski kriminalac te da naređuje progon novinara i političkih protivnika.
"Nemojte prijetiti novinarima, prijetite kriminalcima koje ste dovodili na biračka mjesta", rekao je Vučić.
Šef zastupnika naprednjaka ponovno je najavio da neće odraditi cijeli mandat u Skupštini Srbije, odnosno da u određenom trenutku planira podnijeti ostavku.
"Razveselit ću vas i ja u jednom trenutku podnošenjem ostavke jer znam da ne možete podnijeti to što dijelite kisik sa mnom", rekao je Vučić, a kao razlog za takvu odluku naveo je "zato što vas ne mogu gledati".
"Toliko ste mi odvratni da vas ne mogu gledati jer ste vi živa slika mog poraza. Da budem iskren, vi ste slika i prilika mog poraza. Vi ste slika i prilika nesreće Srbije. A budući da ste slika i prilika nesreće Srbije, ja ne mogu biti sretan. A znam da će vas to jako usrećiti", poručio je Vučić.
Potom je rekao da će osobe s liste SNS-a podnositi ostavke jer su na listi bile "samo zbog podrške" te dodao da će neki s liste "sigurno napustiti" tu stranku.
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