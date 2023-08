U zemlji u kojoj je sve manje djece, već desetljećima nema dovoljno vrtića

Podijeli :

Predškolskim odgojem uglavnom se bave gradovi i općine, pa oko 80 posto djece upisano je u vrtiće kojima su osnivači lokalne jedinice. No, s obzirom na trajni nedostatak mjesta za djecu, očito da u mnogim gradovima i općinama ulaganja u vrtiće nisu bila visoko na listi prioriteta, usprkos tome što lokalni političari svoje birače svaki dan susreću na ulici.

Iako država, na središnjoj i lokalnoj razini svake godine troši sve više novca, javne usluge koje bi trebala pružati građanima često su nedostupne ili nisu na odgovarajućoj razini kvalitete.

Građani su nezadovoljni javnim prijevozom, zdravstvenim sustavom, administracijom, a možda najbolji primjer kolika je nesposobnost političara koji upravljaju zemljom vidi se u konstantnom nedostatku vrtića, što je problem koji traje već desetljećima.

U zemlji koja se suočava s demografskim padom, u kojoj se rađa sve manje i manje djece, već desetljećima nije moguće izgraditi dovoljne kapacitete i zaposliti osoblje kako bi se svoj djeci osiguralo mjesto u vrtiću. Umjesto toga, imamo liste čekanja, potezanje raznih veza, i tisuće djece koja ne uspiju dobiti mjesto.

Problem nedostatka vrtića posebno dolazi do izražaja u velikim gradovima, poput Zagreba, gdje je prema podacima iz lipnja ove godine, neupisano ostalo oko tri tisuće djece koja su imala uvjete za upis.

Konkretno, u Zagrebu je došlo do porasta interesa za upise u vrtiće i zbog ukidanja mjere roditelj-odgojitelj, no taj efekt prisutan je tek od ove godine, a problem nedostatka mjesta traje godinama.

Prema statističkim podacima, 2022./2023. godine imali smo ukupno oko 1700 vrtića i drugih ustanova koje se bave predškolskim odgojem. U sustavu se nalazi oko 148 tisuća djece od kojih preko 80 posto u vrtiću provodi osam i više sati. Statistika pokazuje da se u odnosu na prethodnu godinu broj vrtića povećao za oko 1 posto, a broj upisane djece za gotovo 4 posto.

Gradnja vrtića novcem iz EU fondova

Sada se, pak, sve nade polažu u Nacionalni plan oporavka i otpornosti, odnosno novac iz EU fondova, kako bi se osigurao dovoljan broj mjesta za djecu u sustavu predškolskog odgoja. Prema procjenama Vlade, kako bi sva djeca u dobi od tri do šest godina dobila svoje mjesto u vrtiću, potrebno je osigurati dodatnih 40 tisuća mjesta, što bi prema planu trebalo biti realizirano do 2030. godine.

No, kada se radi o EU fondovima, pitanje je hoće li lokalne jedinice zaista uspjeti realizirati te projekte i je li Vladin plan realan. Što se tiče Nacionalnog plana za oporavak, iz njega je predviđeno financiranje 22,5 tisuća od ukupno 40 tisuća mjesta. Predviđeno je da se gradi 8 četvornih metara po upisnom mjestu, za to je predviđeno oko 216 milijuna eura. No, upitan je trošak gradnje, koji je Vlada odredila da će iznositi 1200 eura po četvornom metru.

Svi znamo kakvo je stanje na građevinskom tržištu. Da postoji veliki nedostatak slobodne građevinske operative i da su cijene radova zadnjih nekoliko godina snažno porasle, tako da će vrtiće biti vrlo teško izgraditi po predviđenoj cijeni. S obzirom na iskustva nakon potresa, gdje se ni nakon tri godine stvari nisu značajnije pomakle s mjesta, planirani vrtići će biti izgrađeni kada će djeca rođena 2030. godine već ići na fakultet.

