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UBOJSTVO U STARIM MIKANOVCIMA

Nakon još jednog femicida Ružić priznao da zaštita žena od nasilja nije dovoljno učinkovita, najavio nove mjere

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Hina
|
14. stu. 2026. 13:38
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Police Tape Across a Rainy Street
Ilustracija je generirana umjetnom inteligencijom i ne prikazuje stvarno mjesto događaja. | Open AI / ChatGPT

Nakon ubojstva žene u Starim Mikanovcima, ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić je u subotu, uz izraze sućuti pogođenima ovom tragedijom, najavio provjeru je li u slučaju bilo postupanja sustava socijalne skrbi te nove mjere za učinkovitiju zaštitu žena od nasilja.

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Osvrćući se na najnoviji slučaj femicida, sinoćnje ubojstvo žene u Starim Mikanovcima, ministar je nakon sjednice Vlade kazao da zasad raspolaže samo osnovnim informacijama da se očito radi o nasilju u obitelji, dodajući da je naložio provjeru je li u slučaju bilo postupanja sustava socijalne skrbi.

Naveo je da, unatoč unaprjeđenju zakonskog okvira, ulaganjima u infrastrukturu, sigurne kuće, udruge i stručne djelatnike u udrugama koje pružaju pomoć žrtvama nasilja, ishodi u praksi nisu dovoljno dobri.

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Upravo zbog toga Ministarstvo je u prethodnom razdoblju intenziviralo razgovore s udrugama koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja, dodao je, a za idući petak najavljen je sastanak s predstavnicima udruga iz cijele Hrvatske.

"Upravo zbog toga smo imali inicijalni sastanak kad je bio zadnji takav događaj i tada smo se fokusirali na nekoliko točaka, pitanje financiranja, donošenja novog pravilnika, a sve kako bi postojeće mjere učinili što životnijima i što funkcionalnijim u prevenciji ovakvih događaja. Već idući petak ćemo krenuti s aktivnim i konkretnim donošenjem mjera", najavio je.

Kako su izvijestili iz PU vukovarsko-srijemske, policija je sinoć u stanu u Starim Mikanovcima nakon dojave zatekla mrtvu ženu, a zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, muškarac koji se tim kaznenim djelom dovodi u vezu je pod nadzorom policije.

Slučaj Jankomir

Komentirajući slučaj smrti Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru, ministar je rekao da nije upoznat s detaljima jer je riječ o događaju izvan neposredne nadležnosti njegova resora te naglasio da bi prepustio struci procjenjivanje svih okolnosti.

Izrazio je sućut obitelji preminulog i ocijenio da je slučaj "apsolutno neprihvatljiv".

"Jedino što može na neki način biti zaključak ovog slučaja jest penalizacija i puna odgovornost i osiguranje da se takvi slučajevi ne ponove", poručio je.

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Teme
alen ružić crna kronika hrvatska femicid stari mikanovci ubojstvo žene

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