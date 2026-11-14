"Upravo zbog toga smo imali inicijalni sastanak kad je bio zadnji takav događaj i tada smo se fokusirali na nekoliko točaka, pitanje financiranja, donošenja novog pravilnika, a sve kako bi postojeće mjere učinili što životnijima i što funkcionalnijim u prevenciji ovakvih događaja. Već idući petak ćemo krenuti s aktivnim i konkretnim donošenjem mjera", najavio je.