Što je looksmaxxing? Trend koji se širi društvenim mrežama i zabrinjava stručnjake

Looksmaxxing je internetski trend koji se temelji na ideji da se fizički izgled može i treba neprestano poboljšavati kako bi osoba postala privlačnija i uspješnija. Iako briga o izgledu sama po sebi nije problematična, ovaj trend često promiče nerealne standarde ljepote i uvjerenje da nečija vrijednost ovisi ponajprije o fizičkom izgledu.