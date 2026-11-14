SAVRŠEN IZGLED
Što je looksmaxxing? Trend koji se širi društvenim mrežama i zabrinjava stručnjake
Blistavi zubi, savršeno oblikovano tijelo, izražena čeljust, moderna odjeća i samouvjeren nastup. Društvene mreže prepune su fotografija i videozapisa koji mladim muškarcima predstavljaju ideal muškog izgleda.
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No iza takvih objava krije se trend poznat kao looksmaxxing, koji sve više privlači tinejdžere i mlade muškarce.
Looksmaxxing je internetski trend koji se temelji na ideji da se fizički izgled može i treba neprestano poboljšavati kako bi osoba postala privlačnija i uspješnija. Iako briga o izgledu sama po sebi nije problematična, ovaj trend često promiče nerealne standarde ljepote i uvjerenje da nečija vrijednost ovisi ponajprije o fizičkom izgledu.
Kako prepoznati looksmaxxing?
Sadržaji povezani s looksmaxxingom najčešće se pojavljuju na društvenim mrežama, gdje korisnici dijele savjete za postizanje navodno idealnog muškog izgleda.
Naglasak je na izraženim mišićima, pravilnim crtama lica, savršenom osmijehu i odjeći koja ostavlja dojam uspjeha. Uz fizički izgled često se promiče i određeni model ponašanja – pretjerana samouvjerenost, dominacija i odnos prema ženama koji umanjuje njihovu važnost.
Unutar takvih internetskih zajednica koristi se i izraz chad, kojim se opisuje stereotipno privlačan, fizički snažan i dominantan muškarac. Mladićima koji ne odgovaraju tom idealu nude se različiti savjeti za promjenu izgleda kako bi se približili nametnutom standardu.
Problem nastaje kada se izgled počne predstavljati kao glavno mjerilo osobne vrijednosti, a savjeti za njegovo poboljšanje kao nužan put do društvenog prihvaćanja.
Zašto stručnjaci upozoravaju na ovaj trend?
Jedna od glavnih opasnosti looksmaxxinga jest širenje savjeta i teorija koji nemaju znanstveno ni medicinsko uporište. Takve informacije mogu stvoriti pogrešnu sliku o tome što je moguće, zdravo ili potrebno promijeniti na vlastitom tijelu.
Dodatni problem predstavljaju algoritmi društvenih mreža. Nakon što korisnik pogleda nekoliko videozapisa o looksmaxxingu, platforme mu mogu početi prikazivati sve više sličnog sadržaja. Tako se stvara dojam da je određeni ideal ljepote univerzalno prihvaćen i da ga svi trebaju nastojati dosegnuti.
Zbog rastuće zabrinutosti oko ovog trenda BBC-jev obrazovni program Bitesize udružio se s britanskom organizacijom Centre for Young Lives kako bi mladima pružio pouzdane informacije i pomogao im prepoznati problematične poruke na internetu.
Ključna razlika između zdrave brige o izgledu i problematičnog looksmaxxinga jest u poruci koju takav sadržaj šalje. Briga o sebi može biti pozitivna, ali uvjerenje da osoba mora izgledati na točno određen način kako bi bila vrijedna, privlačna ili uspješna može stvoriti nepotreban pritisak, osobito među mladima.
* Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.
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